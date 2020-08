Gionee Max स्मार्टफोन की मेजर स्पेसिफिकेशंस लीक, 25 अगस्त को होगा लॉन्च

Gionee भारत में 25 अगस्त को नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। Gionee Max स्मार्टफोन कंपनी का इस साल भारत में लॉन्च होने वाला पहला स्मार्टफोन है। फिलहाल कंपनी ने इस स्मार्टफोन को लेकर ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है। यह एंट्री लेवल का स्मार्टफोन भारत में 6000 रुपये से कम कीमत में लॉन्च होगा। Also Read - Realme Narzo 10 की सेल Flipkart पर कल 12 बजे, 5000mAh बैटरी, 5 कैमरा, 4GB रैम हैं फीचर्स

चाइनीज स्मार्टफोन मेकर कंपनी Gionee का यह स्मार्टफोन भारत में 25 अगस्त को दोपहर 02:00 बजे लॉन्च होगा। Gionee Max स्मार्टफोन को कंपनी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart पर लॉन्च करेगी। Gionee ने इस स्मार्टफोन की कुछ मुख्य स्पेसिफिकेशंस ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट के डेडिकेटेड पेज और अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की हैं।

Gionee Max स्मार्टफोन स्मार्टफोन को कंपनी भारत में 5,000 mAh की शानदार बैटरी के साथ लॉन्च करेगी। Gionee Max स्मार्टफोन स्मार्टफोन को कंपनी 10W का फास्ट चार्जर और चार्जिंग के लिए माइक्रो USB स्लॉट के साथ पेश करेगी।

With impressive features including a whopping 5000 mAh Battery, 15.46cm (6.1) HD+ Screen, 2.5D Curved Glass and more, the all-new #Gionee MAX is coming soon to impress you. Launching on Flipkart this Tuesday. Check out the preview here: https://t.co/Aebg5yZHOH#ComingSoon pic.twitter.com/AJljkleioj

— Gionee India (@GioneeIndia) August 23, 2020