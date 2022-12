Gmail ग्लोबली डाउन हो गया है। दुनियाभर के डेस्कटॉप और ऐप यूजर्स को ईमेल रिसीव करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कई यूजर्स जीमेल में लॉग-इन भी नहीं कर पा रहे हैं। कंपनी की ओर से भी अभी तक ग्लोबल आउटेज को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया है। बता दें कि इससे पहले भी जीमेल की सेवाएं कई बार ठप हो चुकी हैं। Also Read - लॉन्च से पहले Google Pixel Fold के रेंडर लीक, बड़ी स्क्रीन और तीन कैमरे के साथ देगा बाजार में दस्तक!

शाम 7 बजे डाउन हुई सर्विस

आउटेज मॉनिटर करने वाली वेबसाइट Downdetector के अनुसार, Gmail की सेवा ने आज यानी 10 दिसंबर को शाम 7 बजे से काम करना बंद कर दिया था। अब भी सर्विस प्रभावित है। आउटेज के दौरान 92 प्रतिशत यूजर को मेल रिसीव करने में परेशानी हुई, जबकि 6 प्रतिशत यूजर्स को सर्वर डाउन का मैसेज मिला। वहीं, 2 प्रतिशत यूजर्स को लॉग-इन करने में दिक्कत आई।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रैंड हुआ #GmailDown

जीमेल के ठप पड़ने पर सोशल मीडिया पर #GmailDown तेजी से ट्रैंड करना लगा। यूजर्स ने ट्विटर पर आउटेज की शिकायत करने के साथ जीमेल का मजाक भी उड़ाया। नीचे देखें कुछ ट्वीट :