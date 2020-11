Google ने Android यूजर्स को किया आगाह, जल्द कर लगें अपने Chrome को अपडेट

Google ने Android स्मार्टफोन यूजर्स को आगाह किया है कि वो जल्द से जल्द अपने Chrome ब्राउजर को अपडेट कर लें। कंपनी ने आगाह किया है कि ब्राउजर में जीरो डे बग के बाद इस पैच को रोल आउट किया गया है। Google ने कहा है कि इस बग की वजह से हैकर्स क्रोम की सिक्युरिटी को बायपास करके Android डिवाइस के सेंड बॉक्स के कोड को ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करवाते हैं। जिससे यूजर्स के डिवाइस को हैक किया जा सकता है और प्राइवेसी में सेंध लगाया जा सकता है। Also Read - Google Pixel 5 के बैटरी इंडिकेटर में बग्स, घंटों यूज करने पर भी दिखाता है 100 से 99% बैटरी

ZDNet की रिपोर्ट के मुताबिक, टेक कंपनी ने Android ब्राउजर में आए इस बग को फिक्स करने के लिए नया पैच रोल आउट किया है। Google Thereat Analysis Group (TAG) टीम ने पिछले दो सप्ताह में Chrome में आए Zero Day बग को डिस्कवर किया है। कंपनी ने बताया कि Google Chrome के Android वर्जन 86.0.4240.185 में ये बग रिपोर्ट किया गया है। Also Read - शानदार Google Pixel 4A स्मार्टफोन की सेल आज, जानें कीमत और फीचर्स

Google के मुताबिक, सिक्युरिटी रिसर्चर ने कहा कि तीनों Zero Day बग एक-दूसरे से काफी अलग थे। पिछले महीने Google सिक्युरिटी रिसर्चर्स ने Microsoft Windows ऑपरेटिंग सिस्टम में Zero Day वलनरबिलिटी खोजा था। Google प्रोजेक्ट Zero के टेक्नीकल हेड बेन हॉक्स ने कहा कि Zero Day वलनरबिलिटी को 10 नवंबर तक पैच कर लिया जाएगा। इस बग की वजह से अटैकर्स कोड को एक्सप्लाइट करके कोड को ब्रीच कर सकते थे। Also Read - Xiaomi Mi Watch Revolve First Impressions : बजट में प्रीमियम लुक और क्लासिक डिजाइन

ऐसे करें अपडेट

Android यूजर्स अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल Google Chrome को अपडेट करने के लिए Play Store में जाना होगा। इसके बाद Google Chrome ऐप को सिलेक्ट करके अपडेट पर टैप करना होगा। इस तरह से Google Chrome को लेटेस्ट अपडेट करने के बाद ब्राउजर में आए इस बग को हटाया जा सकेगा और डिवाइस की प्राइवेसी भी बनी रहेगी।