Google अपने Android ऐप से की कई कमाई के एवज में 90 मिलियन डॉलर (711 करोड़ रुपये) ऐप डेवलपर्स को देने को तैयार हो गया है। यह बात गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट के जरिए कही है। गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया कि जिन ऐप डेवलपर्स ने 2016 से लेकर 2021 के बीच 2 मिलियन डॉलर यानी 15 करोड़ रुपये या उससे कम की कमाई की है, उसे इस रकम के द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा।

Android ऐप डेवलपर्स ने सेन फ्रेंसिस्को के फेडरल कोर्ट में अल्फाबेट की कंपनी गूगल के खिलाफ मुकदमा दायर करते हुए Google पर स्मार्टफोन निर्माताओं के साथ समझौतों, तकनीकी बाधाओं और राजस्व साझाकरण समझौतों का उपयोग करने का आरोप लगाया था। ऐसा करने से ऐप इकोसिस्टम को प्रभावी तरीके से बंद हो जाए और अपने Google Play बिलिंग सिस्टम के माध्यम से अधिकांश भुगतानों को अलग किया जा सके। जिसके बाद डिफॉल्ट तौर पर 30 प्रतिशत का सर्विस चार्ज लिया की वसूली की जा सके।

गूगल ने ब्लॉग पोस्ट के जरिए कहा

जिसके बाद गूगल ने 90 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 711 करोड़ रुपये) का भुगतान करने का निर्णय लिया। अपने ब्लॉगपोस्ट में गूगल ने बताया कि वो इस रकम का इस्तेमाल उन ऐप डेवलपर्स को सहयोग करने के लिए करेगा, जिसने 2 मिलियन डॉलर यानी 15 करोड़ या उससे कम का रिवेन्यू एक साल में कमाया है।

Google ने ब्लॉग पोस्ट में आगे कहा कि इस रकम से बड़ी संख्यां में अमेरिकी ऐप डेवलपर्स को मदद मिलेगी, जो गूगल प्ले के जरिए कमाई करते हैं। गूगल ने आगे बताया कि कंपनी उन ऐप डेवलपर्स से 15 प्रतिशत कमीशन लेगी जोनGoogle Play के जरिए 1 मिलियन डॉलर (7.5 करोड़ रुपये) या उससे कम का रिवेन्यू एक साल में कमाते हैं। गूगल को उम्मीद है कि फेडरल कोर्ट कंपनी के इस सेटलमेंट को स्वीकार करेगा।

मुकदमे में डेवलपर्स का पक्ष रखने वाले Hagens Berman Sobol Shapiro का कहना है कि गूगल द्वारा दिए जाने वाली इस रकम से करीब 48,000 ऐप डेवलपर्स को फंडिंग मिलेगी, जिनका मिनिमम पे-आउट 250 अमेरिकी डॉलर यानी 19,800 रुपये है। वहीं, Apple ने भी पिछले साल ऐप स्टोर के प्रतिबंधों को छोटे डेवलपर्स के लिए कम किया था और उन्हें करीब 100 मिलियन डॉलर यानी 790 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया था।