Google ने एक अनोखे तरीके से Apple को अपनी टेक्स्ट मैसेजिंग सर्विस को अपनाने के लिए दरख्वास्त की है। iPhone यूजर्स को एंड्रॉइड डिवाइस द्वारा भेजे हुए मैसेज को रिसीव करने में दिक्कत होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए गूगल ने एप्पल को अपनी RCS (Rich Communication Services) को अपनाने के लिए कहा है।

इस बात को कहने के लिए Android के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने एक ट्वीट की है, जिसमें इसने Drake की नए एल्बम "Honestly, Nevermind" के गाने "Texts Go Green" का जिक्र किया है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

ट्विटर पर @Android ने कहा, "Texts Go Green हमारे लिए कुछ अलग है। इस वजह से हमें इसका अनौपचारिक लिरिक एक्सप्लेनर वीडियो पोस्ट करना पड़ा"

जब Android डिवाइस के जरिए iPhone यूजर को SMS भेजा जाता है तो iMessage में यह एक ब्लैंक ग्रीन बबल बनकर आता है। “Texts Go Green” को लेकर गूगल इसी का जिक्र कर रहा है और एप्पल को अपने मोबाइल नंबर पर आधारित टेक्स्ट मैसेज सर्विस को अपनाने के लिए कह रहा है।

गूगल द्वारा पोस्ट किए गए 38 सेकंड के वीडियो में एक काली स्क्रीन पर सफेद टेक्स्ट लिखकर आ रहा है। वीडियो में बैकग्राउन्ड साउन्ड के साथ एक आवाज इस टेक्स्ट को पढ़ भी रही है।

#TextsGoGreen hit us different, that’s why we had to drop this unofficial lyric explainer video #GetTheMessage 💚😏 pic.twitter.com/dPxt9yZjCG

— Android (@Android) June 18, 2022