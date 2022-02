Google ने Gmail के लिए एक नए लेआउट की घोषणा कर दी है। फरवरी में यूजर्स के लिए नए लेआउट को उपलब्ध कराने की शरुआत कर दी जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि जीमेल के इस लेआउट को 2022 की दूसरी तिमाही के अंत तक डीफॉल्ट ऑप्शन के रूप में लाया जाएगा। आइये, जानें अब कैसा हो जाएगा Gmail का यूजर इंटरफेस। Also Read - 97 प्रतिशत भारतीय वेबसाइट पर Google की रहती है नजर, स्टडी में खुलासा

Google ला रहा नया Gmail लेआउट

नए लेआउट में किए गए बदलाव यह सुनिश्चित करते हैं कि Google के बिजनेस फोकस वर्कस्पेस सूट समेत अन्य मैसेजिंग टूल अब यूजर्स के ईमेल के साथ आने वाली छोटी विंडो नहीं हो। Gmail नें इनके लिए एक अलग स्क्रीन मिलेगी। इन सर्विस तक पहुंचने के लिए नए लेआउट के तहत Gmail की होम स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में बड़ी बटन दी गई है।

यूजर्स इस तरह कर पाएंगे नए लेआउट पर स्विच

Gmail के इस नए लेआउट को इंटीग्रेटेड व्यू कहा गया है। Mountain View headquartered के अनुसार, जीमेल यूजर्स अपने लिए इस नए लेआउट की टेस्टिंग 8 फरवरी से शुरू कर पाएंगे। Google का कहना है कि यूजर्स को नए लेआउट पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक पॉइंट पर सकेंत मिलेगा। अप्रैल, तक नए लेआउट का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करने पर उसे अपने आप नए लेआउट में बदल दिया जाएगा। अगर यूजर चाहे तो वह वापस पुरानी सेटिंग में जा सकेगा। हालांकि, पुरानी सेटिंग में वापस जाने का ऑप्शन दूसरी तिमाही के अंत तक समाप्त कर दिया सकेगा, जब नया लेआउट Gmail के लिए स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस बन जाएगा।

नए लेआउट से होंगे क्या फायदे?

देखने में नया लेआउट अधिक सुविधाजनक लग रहा है। लेकिन अभी यह देखना बाकी है कि सालों से पुराने लेआउट का यूज कर रहे यूजर्स के लिए यह नया लेआउट कैसा रहता है। नए इंटरफेस को देखकर लग रहा है कि इससे Google के अन्य टूल तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। Google ने अपने नए लेआउट के बारे में बात करते हुए कहा कि इससे यूजर्स आसानी से अपने इनबॉक्स, महत्वपूर्ण कन्वर्सेशन के बीच के बीच स्विच करें और टैब के बीच स्विच किए बिना या एक नई विंडो खोले बिना मीटिंग में शामिल हों।

इन यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा नया लेआउट

Google का कहना है कि इंटीग्रेटेड व्यू Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline, Nonprofit, G Suite Basic या Business अकाउंट वाले यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। फिलहाल यह Workspace Essentials के यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं होगा।