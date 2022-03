Google ने अपकमिंग एनुअल डेवलपर कॉन्फ्रेंस Google I/O 2022 इवेंट की घोषणा कर दी है। पिछले साल की तरह इस साल भी इस इवेंट का आयोजन 11-12 मई को किया जाएगा। यह ऑनलाइन इवेंट होगा। गूगल के CEO Sundar Pichai ने ट्विटर पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। गूगल हर साल यह इवेंट करता है। इसमें कई बड़ी घोषणाएं होती हैं। हर बार की तरह 2022 Google I/O इवेंट में कंपनी की ओर से कई होने की उम्मीद है। आइये, डिटेल में जानते हैं। Also Read - Facebook और YouTube ने यूक्रेन के राष्ट्रपति का deepfake वीडियो किया रिमूव, जानें क्या होता है 'डीपफेक वीडियो'

कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि यह इवेंट माउंटेन व्यू मुख्यालय में शोरलाइन एम्फीथिएटर से होगा और इसे ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा। Google I/O 2022 सभी डेवलपर्स और इच्छुक यूजर्स के लिए फ्री है। आमतौर पर ज्यादातर डेवलपर कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए फीस देनी पड़ती है। हालांकि, कोरोना वायरस महामारी के बाद इसमें बदलाव आया है।

Google के CEO Sundar Pichai ने अपने आधिकारिक ट्विट हैंडल ट्वीट करके अपकमिंग इवेंट के बारे में जानकारी शेयर की है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। यह दूसरी बार है, जब महामारी शुरू होने के बाद से Google I/O का आयोजन वर्चुअली किया जा रहा है। Google ने 2020 में I/O को कैंसल कर दिया था और फिर इवेंट 2021 में ऑनलाइन हुआ था।

We’ll be back live from Shoreline Amphitheatre for this year’s #GoogleIO! Join us online May 11-12 https://t.co/KgNKbaLeym pic.twitter.com/NUodJb7UCi

— Sundar Pichai (@sundarpichai) March 16, 2022