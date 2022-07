Google ने कुछ वक्त पहले प्ले स्टोर से उस सेक्शन को हटा दिया था, जो किसी ऐप द्वारा मांगी जाने वाली पर्मिशन के बारे में बताता था। अब कंपनी ने इस बदलाव को वापस ले लिया है और ऐप लिस्टिंग में Permissions सेक्शन को वापस लाने का ऐलान किया है। Also Read - Google Pixel Buds Pro भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

गूगल ने प्ले स्टोर पर कुछ वक्त पहले Data Safety सेक्शन जोड़ा था। यह यूजर्स को यह जानकारी देता है कि कोई ऐप किस तरह डेटा जमा कर रहा है और इसे किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। इस सेक्शन के जुड़ने के बाद कंपनी ने प्ले स्टोर में ऐप लिस्टिंग से पर्मिशन सेक्शन को हटा दिया था। Also Read - Google Pixel 6a की लॉन्च डेट हुई लीक, जानें कब होगा भारत में अनाउंस

मगर Data Safety में मौजूद जानकारी ऐप डेवलपर की तरफ से दी जाती है और Permissions सेक्शन में मौजूद जानकारी खुद Google फेच करता था। इन दोनों सेक्शन की जानकारी को कंपेयर करके यूजर्स बेहतर तरीके से ऐप की डेटा प्रैक्टिस को फैक्ट-चेक कर सकते थे। अब गूगल Permission को वापस ला रहा है। Also Read - How to Schedule Meeting in Google Meet: गूगल मीट में बहुत आसानी से शेड्यूल कर सकते हैं मीटिंग, जानें तरीका

Android Developers (@AndroidDev) ट्विटर अकाउंट ने बताया कि इन्होंने यूजर फीडबैक के आधार पर Google Play पर ऐप पर्मिशन का सेक्शन वापस जोड़ने का निर्णय लिया है। इसने कहा, “एंड्रॉयड कम्यूनिटी में गोपनीयता और पारदर्शिता मुख्य मूल्य हैं। हमने आपका फीडबैक सुना है कि आपको Google Play में ऐप पर्मिशन सेक्शन उपयोगी लगता है, और हमने इसे वापस करने का फैसला किया है। App Permissions सेक्शन जल्द ही वापस आएगा।”

The Data safety section provides users with a simplified view of how an app collects, shares, & secures user data, but we also want to make app permissions information easily viewable for users to understand an app’s ability to access specific restricted data & actions too.

— Android Developers (@AndroidDev) July 21, 2022