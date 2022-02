चीज़ बर्गर के बाद अब गूगल पर एक और इमोजी गलत दिखाई दिया

आजकल यूजर्स टेक्स्ट मैसेज में इमोजी का काफी उपयोग करते हैं, इमोजी की मदद से मैसेज को काफी आकर्षक बनाया जा सकता है। ऐसे में हमारे मैसेज में इमोजी का महत्व काफी बढ़ जाता है। हम अक्सर कोई भी इमोजी किसी को भेजने से पहले इस बात का खयाल रखते हैं कि इमोजी सही है या नहीं। लेकिन कई बार इमोजी की बारीकियों पर हम ध्यान नहीं देते। वहीं पिछले दिनों इमोजी में हुई छोटी गलती से गूगल की बर्गर इमोजी विवाद में आ गई है। वहीं जहां अभी तक बर्गर इमोजी की चर्चा थमी भी नहीं है, वहीं अब एक और गलत इमोजी पर चर्चा शुरू हो गई है। Also Read - इस भारतीय रिसर्चर ने कर दिखाया ऐसा काम कि गूगल कर रहा जमकर तारीफ

​हाल ही में पेशे से लेखक थॉमस बेकडल ने एक ट्वीट कर, गूगल और एपल के बर्गर वाले इमोजी को लेकर एक चर्चा छेड़ी। जिसमें एप्पल और गूगल दोनों से ली गई बर्गर इमोजी में अंतर देखा गया। वहीं अब इंटरनेट पर फिर से गूगल की एक इमोजी को लेकर शुरू हो गई है। इस बार यह बीयर की इमोजी है। एक ट्विटर उपभोक्ता ने Thomas Fuchs ने अपने एक पोस्ट में गूगल और एप्पल दोनों की बीयर इमोजी शेयर की है। सामने आई बीयर इमोजी के साथ ही उन्होंने ट्विट किया है कि 'गूगल, यह बीयर कैसे काम करती है।'

Hmmmm, Google, this is not how beer works pic.twitter.com/rLsmThcLKM

— Thomas Fuchs (@thomasfuchs) October 29, 2017