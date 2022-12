Google की टाइम-मैनेजमेंट और शेड्यूलिंग सर्विस Google Calender में बग आया है, जिसकी वजह से यूजर्स सेवा का ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसकी जानकारी यूजर्स ने ट्विटर पर साझा की है। यूजर्स का कहना है कि इस बग की वजह उनके Gmail में आए ईमेल के आधार पर अपने आप रैंडम इवेंट क्रिएट हो रहे हैं। Also Read - 4410mAh बैटरी, 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले Google Pixel 6a पर मिल रहा Rs 14,000 का धाकड़ Discount, Flipkart सेल का आज आखिरी दिन

9To5Google की रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल कैलेंडर में आए बग के पैटर्न का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन यह यूजर के ईमेल के आधार पर अपने आप रैंडम इवेंट बना रहा है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि 'U.S. Financial Privacy Notice' इवेंट को कई यूजर्स ने अपने कैलेंडर में देखा है और कई एंड्रॉइड यूजर्स को इसका रिमाइंडर नोटिफिकेशन भी मिला है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस बग को लेकर कोई बयान नहीं दिया है।

Y'all, my @googlecalendar has started creating random events based on emails I've gotten … only it's just like, random marketing content and newsletters.

What fresh hell is this? pic.twitter.com/9ZWR4Txw9C

— Christina Stephens (@CEStephens) December 23, 2022