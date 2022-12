Google for India इवेंट की शुरुआत आज दोपहर 12 बजे से हो गई है। इस एनुअल इवेंट के दौरान गूगल ने अपनी कई नई डेवलपमेंट्स से पर्दा उठाया। इसमें से एक डॉक्टर्स की खराब हैंडराइटिंग को डिकोड करने वाली नई टेक्नोलॉजी भी शामिल है। जी हां, आज सोमवार को Google ने अनाउंस किया कि वह जल्द ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी रोलआउट करने वाले हैं, जो कि डॉक्टर्स की खराब हैंडराइटिंग को स्कैन करके यूजर को बताएगी कि आखिर डॉक्टर ने उनकी पर्ची में क्या लिखा है। Also Read - Google for India: गूगल ने की DigiLocker के साथ पार्टनरशिप, यूजर एंड्रॉइड फोन पर स्टोर कर सकेंगे गवर्मेंट IDs

Google ने ऐलान किया कि डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग को डिकोड करने वाली यह टेक्नोलॉजी Google Lens में उपलब्ध होगा। इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए यूजर को डॉक्टर की पर्ची की तस्वीर लेनी होगी या फिर गैलेरी में पड़ी पर्ची की तस्वीर गूगल लेंस पर अपलोड करनी होगी। तस्वीर जैसे ही प्रोसेस होगी, ऐप वेसै ही पर्ची में लिखी सभी जानकारी साफ-सुथरे शब्दों में आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। गूगल के एग्जिक्यूटिव ने इवेंट के दौरान इस फीचर का डेमो भी देकर दिखाया।

फिलहाल, साफ नहीं है कि कंपनी इस फीचर को कब-तक पब्लिक के लिए रोलआउट करने वाली है। हालांकि, यह तो साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में यूजर्स की एक बहुत बड़ी झंझट आसान होने वाली है।

आपको बता दें, इवेंट के दौरान गूगल ने बताया कि दुनियाभर में गूगल लेंस का इस्तेमाल करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा भारतीय यूजर्स की है।

Google for India इवेंट

Google for India इवेंट का आयोजन आज यानी 19 दिसंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ। हालांकि, इसकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कंपनी के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। गूगल हर साल इस इवेंट का आयोजन करता है। इस इवेंट के दौरान कंपनी अपने नए और अपमिंग प्रोडक्ट की घोषणा की है। इस इवेंट की शुरुआत गूगल इंडिया के हेड ने की और बताया कि आने वाले दिनों में गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़े पैमाने पर बदलाव किए जाएंगे। AI के जरिए ऑनलाइन सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जाएगा।