Google आज यानी 14 नवंबर बाल दिवस के मौके को खास Doodle के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। इस डूडल को Doodle4Google कॉन्टेस्ट के विजेता श्लोक मुखर्जी ने बनाया है। श्लोक मुखर्जी द्वारा बनाया गया यह खास डूडल आज (14 नवंबर) पूरे दिन Google India के होम पेज पर दिखेगा। गूगल आज का दिन 2022 Doodle for Google प्रतियोगिता के विजेता के आर्टिस्टिक वर्क के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। इस प्रतियोगिता में देश के 1,15,000 बच्चों ने अपनी एंट्री भेजी थी, जिसमें श्लोक मुखर्जी द्वारा बनाया गए डूडल को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। विनर की घोषणा होने के बाद गूगल ने इस आज अपने होम पेज पर लगाया है। Also Read - Google Pixel 7a की डिटेल लीक, मिल सकते हैं अभी तक के सबसे शानदार फीचर्स

गूगल द्वारा आयोजित किया जाने वाला यह एक वार्षिक प्रतियोगिता है, जिसे अलग-अलग देशों में मनाया जाता है। इस प्रतियोगिता में हर देश के स्कूली बच्चे हिस्सा लेते हैं और अपने आर्ट वर्क का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रतियोगिता के विजेता के गूगल डूडल को Google के होमपेज पर लगाया जाता है। Also Read - FIFA World Cup 2022: Google ने कई फीचर्स किए लॉन्च, लाइव मैच देखने के साथ मिलेगी विश्व कप से जुड़ी छोटी-से-छोटी जानकारी

इस प्रतियोगिता के विजेता को गूगल की तरफ से अपने पसंद के कॉलेज में पढ़ने के लिए 30 हजार डॉलर की स्कॉलरशिप, अपने द्वारा बनाए गए डूडल वाली टी-शर्ट, एक गूगल क्रोमबुक और एक डिजिटल डिजाइन टेबलेट दिया जाता है। Also Read - Elon Musk ने दिए Twitter में बड़े बदलाव के संकेत, Google और Meta को इस मामले में छोड़ा पीछे

New Google Doodle has been released: “Doodle for Google 2022 – India Winner” 🙂#google #doodle #designhttps://t.co/Fh4fOqQ4je pic.twitter.com/RPGalgoLRc

— Google Doodles EN (@Doodle123_EN) November 13, 2022