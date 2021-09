Google Chrome ब्राउजर के लिए नया अपडेट रोल आउट किया गया है। Google Chrome 94 के नाम से रिलीज हुए अपडेट में नए सिक्युरिटी फीचर्स जोड़े गए हैं। गूगल क्रोम के नए अपडेट को iOS, Android, Windows OS के लिए रोल आउट किया गया है। यूजर्स के स्मार्टफोन, टैबलेट और कम्प्यूटर के लिए रोल आउट हुए Chrome के इस अपडेट के साथ वेब ब्राउजिंग ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी। गूगल ने नए अपडेट में खास तौर पर प्राइवेसी पर फोकस किया है। साथ ही, पुराने अपडेट के बग्स को भी फिक्स किया गया है। Also Read - Google Pixel Fold: नई लीक ने किया दावा, गूगल का फोल्डेबल फोन होगा इसी साल लॉन्च

Google का दावा है कि नए Chrome 94 अपडेट के साथ सिक्योरिटी के 14 से ज्यादा इश्यूज (Issues) फिक्स किए गए हैं। Google ने अपने ब्लॉग पोस्ट के जरिए Chrome के नए अपडेट के बारे में जानकारी शेयर की है। यूजर जल्द से जल्द अपने Google Chrome ब्राउजर को लेटेस्ट अपडेट के साथ पैच करके उसे सिक्योर कर सकेंगे।

HTTPS-Fist Mode

गूगल क्रोम के नए अपडेट में खास तौर पर HTTPS-Fist Mode जोड़ा गया है। इस मोड में किसी अनसिक्योर या असुरक्षित ब्राउजिंग करने पर यूजर को फुल पेज पर वॉर्निंग मिलेगी। नए अपडेट के आने के बाद अब यूजर किसी भी साइट को ओपन करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगी कि वह सिक्योर है या नहीं।

Google Chrome के नए अपडेट के साथ यूजर्स Android टैबलेट्स पर डेस्कटॉप साइट को होस्ट कर सकेंगे। इसके अलावा यूजर्स को नया शेयरिंग हब (Hub) फीचर मिलेगा, जिसमें यूजर QR कोड को स्कैन करके लिंक को कॉपी करके शेयर कर सकेंगे और रिसीव कर सकेंगे। इसके लिए यूजर को Google Chrome में अपने Google अकाउंट से लॉग-इन करना होगा। iPhone यूजर्स के लिए Google Chrome के नए अपडेट के साथ .mobilconfig फाइल का सपोर्ट मिलेगा।

इस तरह करें अपडेट

Google Chrome के नए अपडेट को डाउनलोड करने के लिए यूजर को क्रोम की सेटिंग्स ऑप्शन में जाना होगा।

क्रोम की सेटिंग्स ऑप्शन में यूजर को सबसे नीचे की तरफ About Chrome का विकल्प मिलेगा।

About Chrome पर क्लिक करते ही यूजर का ब्राउजर नया अपडेट चेक करने लगेगा।

नए अपडेट के साथ पैच होते ही यूजर को ब्राउजर को दोबारा लॉन्च करना होगा। इसके बाद यूजर अपने क्रोम ब्राउज को नए Chrome 94 वर्जन के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे।