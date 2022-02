Google Chrome ने 8 साल बाद बदला लोगो, क्या आप बता सकते हैं फर्क?

Google Chrome 8 साल में पहली बार अपना लोगो बदल रहा है। मगर यह बदला इतना मामूली सा है कि अगर आप ध्यान न दें तो यह पता भी नहीं चलेगा। इस वेब ब्राउजर ने पिछली इससे पहले 2008, 2011 और फिर 2014 में अपने लोगो को रिफ्रेश किया था। आइए इस नए बदलाव के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Google warns Chrome users: 200 करोड़ यूजर्स को गूगल की चेतावनी, क्रोम बाउजर तुरंत करें अपडेट

Google Chrome के लिए डिजाइनर Elvin Hu ने नए लोगो की जानकारी ट्विटर पर दी। इन्होंने ट्वीट में क्रोम के पुराने और नए लोगो एक साथ दिखाए। इन्होंने लिखा: “आप में से कुछ लोगों ने आज क्रोम के कैनरी अपडेट में एक नया आइकन देखा होगा। हां! हम 8 वर्षों में पहली बार क्रोम के ब्रांड आइकन को रीफ्रेश कर रहे हैं। जल्द ही आपके सभी डिवाइस पर नए आइकन दिखाई देने लगेंगे।” Also Read - Google Chrome में सेव पासवर्ड को आसानी से देख सकते हैं आप, बस फॉलो करने होंगे ये स्टेप

Google Chrome के नए लोगो को पहली नजर में देखने पर यह पुराने लोगों के मुकाबले ज्यादा ब्राइट लगता है। बारीकी से देखने पर पता चलता है कि लोगो में शैडो (परछायीं) भी हटा दी गई है, जिसके बाद यह अब पूरी तरह से फ्लैट बन गया है।

गूगल ने 2011 में क्रोम के लिए फ्लैट लोगो का चुनाव किया था, जो 2008 में आए हुए ‘उभरे’ लोगो से काफी ज्यादा अलग था। इसके बाद 2014 में क्रोम के लोगो की बाहिरी एज से शैडो हटाकर इसे ज्यादा फ्लैट रूप दिया गया। 2022 के इस बदलाव के बाद यह लोगो पहले से भी ज्यादा फ्लैट है।

Fun fact: we also found that placing certain shades of green and red next to each other created an unpleasant color vibration, so we introduced a very subtle gradient to the main icon to mitigate that, making the icon more accessible. pic.twitter.com/H26wQKRhp9

— Elvin 🌈 (@elvin_not_11) February 4, 2022