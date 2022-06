Google Chrome जैसे वेब ब्राउजर्स के एक्सटेंशन का यूज आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, एक रिपोर्ट के जरिए इस बात का खुलासा हुआ है। गूगल लगातार अपनी ऑनलाइन प्रोपर्टीज के लिए ऐसे टूल डेवलप कर रहा है, जिसके जरिए थर्ड पार्टी कूकीज, ट्रैकिंग, ऑनलाइन स्टॉकिंग आदि को रोका जा सके, लेकिन यूजर्स को टारगेट करने के लिए डिजिटल मार्केटर्स नए अल्टर्नेटिव्स तैयार कर रहे हैं। Also Read - How to turn on and off Caption Feature in Chrome on Android: इस तरह क्रोम पर ऑन और ऑफ करें कैप्शन

इंटरनेट यूजर्स के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग शुरुआती दिनों से ही एक अभिशाप की तरह रहा है। इसके जरिए यूजर्स की प्राइवेसी खत्म होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। आपके द्वारा वेब ब्राउजर पर की जाने वाली एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए साइबर अपराधी और डिजिटल मार्केटर्स नए टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि यूजर्स को पर्सनलाइज्ड विज्ञापने के जरिए टारगेट किया जा सके। Also Read - Google Chrome में इस तरह आसानी से डिलीट करें सेव हुए पासवर्ड, कार्ड डिटेल और पता

BleepingComputer की रिपोर्ट के मुताबिक, वेब डेवलपर्स ने ‘z0ccc’ नाम की एक फिंगरप्रिंट साइट “Extension Fingerprints” डेवलप की है, जो लोगों को फिंगरप्रिंट्स के आधार पर यूजर्स को ट्रैक करती है। Also Read - Google Chrome और Mozilla यूजर्स को CERT-In ने किया अलर्ट! हैकर्स से बचने के लिए तुरंत करें ये काम

रिसर्चर्स के मुताबिक, गूगल क्रोम पर मौजूद कुछ एक्सटेंशन को वेब रिसोर्स एक्सेस करने के लिए सीक्रेट टोकन का इस्तेमाल करते हैं। प्रोटेक्टेड एक्सटेंशन को इस तरह के रिसोर्स को फेच करने में ज्यादा लंबा समय लगता है।

यह नया फिंगरप्रिंट एक्सटेंशन वेबसाइट गूगल क्रोम वेब स्टोर पर मौजूद 1,170 लोकप्रिय एक्सटेंशन्स को स्कैन कर सकता है। हालांकि, यह Firefox पर काम नहीं करता है। साथ ही, यह Microsoft Edge पर भी काम करता है। रिसर्चर्स के मुताबिक, यह काफी चिंताजनक है।

ऐसे बचें