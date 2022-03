Google ने पिछले कई Android अपडेट के साथ यह दावा किया है कि यूजर्स की निजी जानकारियों को सुरक्षित रखने का कोशिश की जा रही है। कंपनी ने इसके लिए कई प्राइवेसी फीचर्स भी रोल आउट किए हैं। हालांकि, एक रिसर्च पेपर ने दावा किया है कि Android डिवाइसेज में आने वाले प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स- Google Dialer और Message के जरिए यूजर की निजी जानकारियां बिना कंसेंट के कंपनी को मिल रही है। Also Read - Google Play Store में होंगे बदलाव, बड़ी स्क्रीन डिवाइस पर मिलेगा शानदार अनुभव

ट्रिनिटी कॉलेज के कम्प्यूटर साइंस के प्रोफेसर डगलस लीथ (Douglas Leith) के रिसर्च पेपर "What Data Do The Google Dialer and Messages Apps on Android Send to Google?" के जरिए इस बात का खुलासा हुआ है। अपने रिसर्च पेपर में प्रोफेसर डगलस लीथ ने दावा किया है कि गूगल यूजर से संबंधित जो डेटा रिसीव करता है, उनमें मैसेज के लिए SHA26 हैश टाइमस्टाम्प के साथ, कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉल लॉग (इनकमिंग और आउटगोइंग), कॉल ड्यूरेशन आदि शामिल है।

डायलर और मैसेज ऐप के जरिए डेटा लीक

इसके अलावा गूगल यूजर के डिवाइस में हैश फॉर्म में स्टोर किया गया डेटा भी रिसीव करता है। लीथ ने यह भी दावा किया है कि गूगल आसानी से हैश के जरिए रिवर्स भी कर सकता है। साथ ही, यह भी कहा है कि गूगल प्राइवेसी पॉलिसी में डायलर और मैसेज ऐप से डेटा कलेक्ट करने की बात को चुपके से नजरअंदाज किया है, जो यूजर प्राइवेसी पॉलिसी का उल्लंघन है।

लीथ का यह रिसर्च पिछले साल पब्लिश हुआ था, जिसमें उन्होंने गूगल को अपनी फाइंडिंग्स के बारे में सूचित भी किया था। उन्होंने टेक कंपनी से आग्रह किया था कि डायलर और मैसेज ऐप में जरूरी बदलाव करने की जरूरत है, ताकि यूजर प्राइवेसी कायम रखी जा सके। जिसके बाद गूगल ने विस्तार से डायलर और मैसेज ऐप से लिए जाने वाले डेटा की वजह के बारे में बताने की पेशकश की।

गूगल ने लीथ को बताया कि मैसेज हैश के जरिए डेटा कलेक्शन सिक्वेंसिंग बग को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। वहीं, डायलर ऐप के जरिए फोन लॉग की डिटेल वन टाइम पासवर्ड को ऑटोमैटिकली डिटेक्ट करके RCS प्लेटफॉर्म को इंप्रूव करने के लिए लिया जाता है। हालांकि, Google का यह एक्सप्लानेशन कंपनी को यूजर डेटा प्राइवेसी के मुद्दे पर क्लिन चिट नहीं देता है। कंपनी को इसके लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत है।