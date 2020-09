Google Doodle Zohra Sehgal: इंडियन एक्ट्रेस, डांसर, कोरियोग्राफर जोहरा सहगल की याद में बना गूगल डूडल

Google Doodle (गूगल डूडल) आज 29 सितंबर को Zohra Sehgal (जोहरा सहगल) की याद में मनाया गया है। गूगल हमेशा ऐसे लोगों की याद में डूडल बनाता रहता है जिन्होंने समाज की बढ़ोतरी में अपना योगदान दिया था। जोहरा सहगल (27 April 1912 – 10 July 2014) हिन्दी फिल्मों की एक अभिनेत्री (Who is Zohra Sehgal) थी। जोहरा ने 102 साल का जीवन जिया। जिंदगी के लगभग 80 साल जोहरा सहगल ने अभिनय और नृत्य (Zohra Sehgal is an Indian actress, dancer, and choreographer) को दिए।

वह इसके अलावा एक अच्छी डान्सर और कोरियोग्राफर भी थी। जोहरा सहगल का असली नाम साहिबजादी जोहरा बेगम मुमताज उल्लाह खान था। इनका जन्म एक सुन्नी मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनकी जो मुख्य फिल्में थी उनमें चीनी कम, सावरिया, द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेज, कौन है जो सपनों में आया?, वीर-जारा, साया, द मिस्टिक मसियूर, तेरा जादू चल गया जैसी कई फिल्मों के नाम है।

गूगल ने जोहरा सहगल की याद में जो डूडल बनाया है उसमें उनकी एक नाचती हुई कलाकृति को जगह दी गई है। यह डूडल काफी इनोवेटिव है, इस डूडल पर क्लिक करने पर आपको जोहरा सहगल से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। जोहरा सहगल की महज सात वर्ष की आयु में मोतियाबिंद के कारण उनकी बाई आंख की रौशनी चली गई थी।

देहरादून में आयोजित मशहूर नृत्यांगना उदय शंकर के नृत्य ने उन्हें प्रेरणा दी। स्नातक होने के पश्चात वे उदय शंकर की नृत्य-मंडली में शामिल हो गई। अलग-अलग संस्कृतियों और रीति-रिवाजों में उनकी गहन रुचि थी। उन्होंने अपने से आठ साल छोटे कामेश्वर सहगल से प्रेम-विवाह किया था। डांस के प्रति उनकी दीवानगी 19वीं शताब्दी की प्रसिद्ध अमेरिकी डांसर इजाडोरा डंकन से प्रेरणा पाकर आगे बढ़ी। इसके बाद जोहरा को हिंदुस्तान की इजाडोरा के नाम से भी पुकारे जाने लगा।