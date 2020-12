Google ने नोबेल प्राइस विनिंग इकोनॉमिस्ट सर विलियम आर्थर लुईस (W. Arthur Lewis) पर बनाया शानदार डूडल

Google Doodle (गूगल डूडल) आज सर विलियम आर्थर लुईस (Sir . Arthur Lewis) को समर्पित किया गया है। गूगल ने इस मौके पर आज खास बनाया है। सर विलियम आर्थर लुईस एक अर्थशास्त्री और प्रिंसटन विश्वविद्यालय में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के जेम्स मैडिसन प्रोफेसर थे। सर विलियम आर्थर लुईस एक नोबल प्राइस विनिंग इकनॉमिस्ट और प्रोफेसर (Nobel Prize-winning economist and professor) थे। गूगल ने आज 10 दिसंबर 2020 को अपने होमपेज लोगो को रिप्लेस किया है और इसे सर विलियम आर्थर लुईस (Sir W. Arthur Lewis) को समर्पित किया है। Also Read - Google Year in Search 2020: गूगल पर साल 2020 में लोगों ने सबसे ज्यादा क्या खोजा

सर विलियम आर्थर लुईस को आर्थिक विकास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता था। 1979 में उन्हें आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार दिया गया। उनके पास दोहरी संत लूसियन और ब्रिटिश नागरिकता थी। गूगल अक्सर समाज में अपना योगदान देने वाले लोगों को याद करते हुए गूगल डूडल बनाता रहता है। सर विलियम आर्थर लुईस का जन्म 3 जनवरी 1915 को कैस्टरीज, सेंट लूसिया में हुआ। इनकी मृत्य 5 जून 1991, ब्रिजटाउन, बारबाडोस में हुई।



सर विलियम आर्थर लुईस का अधिकतम समय दुनिया की कई यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए निकला। प्रिंसटन विश्वविद्यालय में ही उन्होंने 20 साल स्टूडेंट्स को पढ़ाने में लगाया। 1991 में सर डब्ल्यू आर्थर लुईस के निधन के बाद, उन्हें आर्थर लुईस कम्युनिटी कॉलेज के मैदान में दफनाया गया था। आज का गूगल डूडल आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीतने वाले सर डब्ल्यू आर्थर लुईस की 44 वीं वर्षगांठ मना रहा है।