गूगल ने डूडल बनाकर Feminist राइटर Virginia Woolf को उनके जन्मदिन पर किया याद

गूगल ने आज डूडल के माध्यम से Virginia Woolf को उनके 136वीं बर्थ एनिवर्सरी पर याद किया है। Virginia Woolf राइटर थीं। वहीं, उनकी कहानियों पर फिल्म भी बनीं है, जिसके बाद वह साहित्य के क्षेत्र में फेमस होने के साथ ही फिल्मी दुनिया में भी फेमस हो गई क्योंकि उनकी किताबों पर फिल्में नी हैं।

Virginia Woolf का असली नाम Adeline Virginia Woolf था। उनका जन्म 25 फरवरी, 1882 को लंदन में हुआ था। उनकी पढ़ाई किंग्स कॉलेज लंदन में हुई और महिलाओं की उच्च शिक्षा को लेकर आवाज उठाने वाले पहले लोगों में से वे एक थीं।

Virginia Woolf ने 1900 में लिखना शुरू किया था। उनकी पहली उपन्यास ‘The Voyage Out’ 1915 में प्रकाशित हुई थी। उनके श्रेष्ठ उपन्यासों में ‘Mrs. Dalloway (1925)’, ‘To the Lighthouse (1927)’ खास तौर से पहचाने जाते। वहीं, उन्होंने एक लंबा निबंध ‘A Room of One’s Own’ और ‘Three Guineas’ भी लिखा। ‘A Room of One’s Own’ में उनका कहना था कि अगर औरतों का फिक्शन लिखना है तो औरत के पास अपना पैसा और कमरा होना चाहिए।

Virginia Woolf के पिता Sir Leslie Stephen इतिहासकार और पर्वतारोही और मां Julia Jackson प्रसिद्ध सुंदरी थीं। Sir Leslie Stephen और Julia Jackson ने साक्षर और सर्व-संपन्न परिवार में अपनी बेटी को जन्म दिया था। Virginia Woolf की मां की 1895 में मौत हो गई थी, जिसके कारण वह मानसिक बीमारी से गुजरने लगी थीं।