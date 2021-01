Google ने अनोखा डूडल बनाकर 2020 को कहा अलविदा, क्लिक करते ही स्क्रीन हो जाएगी रंगीन

Google Doodle on New Year’s Eve 2020 : गूगल हर खास मौके को डूडल (Doodle) के जरिए सेलिब्रेट करता है। Google ने साल के आखिरी दिन New Year‘s Eve 2020 का डूडल बनाया है जिसे पटाखों और बल्ब वाली लड़ी से सजाया है। इस खास मौके पर गूगल ने डूडल के सेंटर में एक घर का डिजाइन दिखाया है जिसमें एक घड़ी लगी है। इस घड़ी के नीचे ही 2020 लिखा है, जो ये बताता है कि इस साल का समय अब खत्म होने को है और नया साल आने वाला है। जैसे ही आप इस Doodle पर क्लिक करेंगे ये अगले पेज पर ले जाएगा जहां सेलिब्रेशन का एनिमेशन दिया गया है। साथ ही आपको New Year’s Eve से जुड़े फैक्ट्स, आर्टिकल्स और जानकारियां मिलेंगीं। Also Read - Google पर सर्च के दौरान एक गलती से लगी हजारों की चपत, जानें कैसे बचें

1998 से हर खास मौके को करता है सेलिब्रेट

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि Google ने किसी खास मौके को अपने अंदाज में सेलिब्रेट किया है। Google Doodle के जरिए गूगल अपने होम पेज के लोगो को एक टेम्पोररी एनिमेशन के साथ रिप्लेस कर देता है। 1998 में गूगल ने अपना पहला Doodle बनाया था। तब से लेकर पिछले 22 सालों में Google ने हर खास मौके पर बनाया है। किसी पर्व, त्योहार, खुशी का मौका हो या फिर किसी महान व्यक्ति की जन्म या पुण्य तिथि या फिर कोई ऐतिहासिक घटना, Google हर मौके पर Doodle बनाकर उसे खास बनाता है।

शुरू-शुरू में गूगल का डूडल न तो एमिमेटेड फॉर्म में होता था और न ही उसे हाइपरलिंक किया जाता था। पहले Google Doodle में होवर टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता था, जैसा कि आपने छुट्टी वाले ग्रीटिंग्स में देखा होगा। 2010 से Google ने एनिमेटेड डूडल बनाना शुरू किया है। 2014 में इसे हाइपरलिंक किया गया जो उस घटना से संबंधित ऑनलाइन जानकारियां उपलब्ध कराता है। पहला एनिमेटेड डूडल महान वैज्ञानिक सर न्यूटन (Sir Isaac Newton) का बना था।

Google ने अपना पहला इन्ट्रैक्टिव डूडल Pac-Man का बनाया था। 2019 तक Google 4,000 से ज्यादा रीज़नल और इंटरनेशनल डूडल बना चुका है। 2014 से पहले ये संख्या 2,000 से ज्यादा थी। जैसा कि आप जानते हैं कि Google इस समय दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। इसे भारत समेत दुनियाभर में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है।