Google का सर्वर आज सुबह 7 बजे के करीब डाउन हो गया था। यूजर्स को Error 500 का मैसेज मिल रहा था। जब भी यूजर्स गूगल पर कुछ सर्च कर रहे थे तो उन्हें Error 500 का मैसेज मिल रहा था। कई यूजर्स ने Twitter पर #googledown के साथ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। हालांकि, Downdetector पर इसके बारे में ज्यादा रिपोर्ट नहीं किया गया है। यूजर्स को गूगल सर्च और वेबसाइट ओपन करने में यह दिक्कत आ रही थी।

Error 500 का मैसेज

गूगल पर कुछ भी सर्च करने पर 500 That's an error. करके मैसेज मिल रहा था। साथ में, यूजर्स को सर्वर में दिक्कत आने की वजह से आपकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं की जा सकती का मैसेज भी स्क्रीन पर दिख रहा है। गूगल यूजर्स से इस दिक्कत को रिपोर्ट करने के लिए भी कह रहा है।

Also Read - Android 13 launch timeline: जानें कब लॉन्च होगा Google का नया ऑपरेटिंग सिस्टम

Twitter पर यूजर्स पूछ रहे सवाल

कई यूजर्स ने माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट Twitter पर गूगल का सर्वर डाउन होने की बात पूछी है। यूजर्स #googledown हैशटैग के साथ Error 500 का स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं।

Is @Google really down right now?!? Or is this just a me problem? #googledown pic.twitter.com/jgWWQwjkO2 — Presley Mullinax (@PresleyMullinax) August 9, 2022

हालांकि, महज 5-7 मिनट के आउटेज के बाद गूगल का सर्वर अब काम कर रहा है। अभी हमने सर्च करके देखा तो चीजें सर्च हो रही हैं। गूगल की तरफ से फिलहाल इस आउटेज को लेकर कोई डिटेल शेयर नहीं की गई है। भारत ही नहीं, अन्य रीजन के यूजर्स भी गूगल के सर्वर में आई दिक्कत को फेस कर रहे थे। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए सर्वर डाउन होने की पुष्टि की है।

सोमवार 8 अगस्त को अमेरिका स्थित गूगल के डेटा सेंटर में इलेक्ट्रिक शॉट सर्किट हुआ था, जिसकी वजह से तीन इलेक्ट्रिशियन घायल हो गए थे। गूगल के प्रवक्ता डेवोन स्माइली (Devon Smiley) ने बताया कि ब्लफ काउंसिल स्थित डेटा सेंटर में यह घटना हुई है, जिसकी वजह से तीन कर्मचारी घायल हुए हैं।

बता दें कि गूगल के अमेरिका में 14 डेटा जबकि ग्लोबली 23 डेटा सेंटर हैं। गूगल इन डेटा सेंटर की मदद से अपने सभी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अप रखता है। गूगल के सर्वर में आई दिक्कत की वजह 2009 में ओपन हुआ यह डेटा सेंटर भी हो सकता है। हालांकि, गूगल ने सर्वर डाउन की रिपोर्ट फिलहाल नहीं की है।