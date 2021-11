Google for India 2021 इवेंट का आयोजन आज यानी 17 नवंबर को होने वाला है। पिछले साल की तरह ही इस साल भी गूगल के इस इवेंट के 7वें एडिशन को लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। यह एक वर्चुअल इवेंट होगा। इसमें गूगल के पोर्टफोलियो में लॉन्च किए गए नए फीचर्स और सर्विसेस पेश की जाती हैं। इवेंट में कंपनी कई नई घोषणाएं करेगी, जिसमें नए लॉन्च, अपडेट और कोलैबोरेशन शामिल होंगे। Also Read - Google Maps में आएंगे 4 नए और शानदार फीचर्स, यूजर्स का हरेक काम हो जाएगा आसान

भारत के लिए साल के प्रमुख इवेंट में से एक Google for India में गूगल ने पिछले 6 सालों में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इसकी शुरुआत साल 2015 में हुई थी। इस साल इस इवेंट में गूगल की और से कई घोषणाएं होने की उम्मीद की जा रही है। Also Read - Google Photos के Locked Folder फीचर का ऐसे करें यूज, हर कोई नहीं देख पाएगा आपकी फोटो

Google for India 2021: Where to Watch

गूगल फॉर इंडिया इवेंट 2021 की शुरुआत आज सुबह 10 बजे से हो जाएगी। इसे Google India के YouTube चैनल, आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। Also Read - 6GB RAM + 128GB स्टोरेज, OLED डिस्प्ले और 12MP कैमरा वाले Google Pixel 4a पर बड़ा डिस्काउंट, जानें ऑफर डिटेल

कौन-कौन होगा इवेंट में शामिल?

Google के इस इवेंट में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय शामिल होंगे। वहीं, गूगल की टीम से Google India के उपाध्यक्ष संजय गुप्ता इस इवेंट की शुरुआत कर सकते हैं।

अभी तक गूगल ने की ये घोषणाएं

इतने वर्षों में गूगल ने लेंस के लिए स्थानीय भाषा का सपोर्ट जोड़ा है। साथ ही अपना पेमेंट प्लेटफॉर्म तेज लॉन्च किया, जिसे बाद में Google Pay के रूप में रीब्रांडेड किया गया। भारतीय यूजर्स के लिए स्थानीय भाषा को समझने के लिए Google Assistance को भी संशोधित किया गया है।

इतना ही नहीं, Google ने JioPhone Next स्मार्टफोन लाने के लिए Jio के साथ साझेदारी की है और एक नया OS डिजाइन करने में मदद की है। गूगल Jio के साथ मिलकर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करना चाहता है। Google for India इवेंट 2015 में शुरू किया गया था और तब से कंपनी ने जनता से जुड़ने का अपना प्रयास जारी रखा है। तब से अब तक Google ने अपने सबसे अधिक यूज किए जाने वाले प्लेटफॉर्म Google Maps में भी सुधार किया है। इस साल Google for Event 2021 में भारत से संबंधित अधिक सुविधाएं और स्थानीयकरण आने की उम्मीद है।