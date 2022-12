दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी Google ने गूगल फॉर इंडिया (Google For India 2022) इवेंट के दौरान भारतीय यूजर्स के लिए मल्टी-सर्च नाम का फीचर रोलआउट किया है। यूजर्स इस खास फीचर के जरिए प्लेटफॉर्म पर इमेज और टेक्स्ट का इस्तेमाल करके किसी भी चीज को सर्च कर सकेंगे। कंपनी का मानना है कि यह फीचर यूजर्स के बहुत काम आएगा और यूजर्स गूगल पर तेजी कुछ भी खोज सकेंगे। Also Read - Google for India: गूगल ने की DigiLocker के साथ पार्टनरशिप, यूजर एंड्रॉइड फोन पर स्टोर कर सकेंगे गवर्मेंट IDs

Google ने कहा कि हम अपने इंडियन यूजर्स के लिए मल्टी-सर्च फीचर लेकर आए हैं। इसकी मदद से यूजर्स गूगल पर कुछ भी आसानी से खोज सकेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर यूजर कपड़ों के पैटर्न की एक तस्वीर के साथ ड्रेस लिखकर सर्च करेंगे, तो उन्हें उस पैटर्न से जुड़ी अन्य ड्रेस का रिजल्ट मिलेगा। कंपनी ने आगे कहा कि मल्टी-सर्च फीचर अंग्रेजी भाषा को सपोर्ट करता है और आने वाले दिनों में यह फीचर हिंदी भाषा को भी सपोर्ट करेगा। Also Read - Google भारतीय टीचर्स और स्टूडेंट के लिए नया फीचर Courses, बेहतर होगी ऑनलाइन पढ़ाई

Multisearch lets you take pictures or screenshots & add text to your query – just like naturally pointing at something & asking a question about it. Coming 🔜in multiple Indian languages, starting with Hindi. #GoogleForIndia pic.twitter.com/ZtXKtnHsGD

गूगल ने अलग से यह भी कहा कि यूजर्स को YouTube पर वीडियो में पसंदीदा पार्ट खोजने की सुविधा भी मिलेगी। यूजर्स ‘Search in video’ फीचर का उपयोग करके वीडियो में अपनी पसंद के पार्ट को आसानी से खोज सकते हैं।

Do you struggle with skipping to the good part of the video? 👀

▶ ──🔘── 19:19

We’re piloting the ability to search within videos on your phone’s Search app. Just type in your query using the ‘Search in video’ feature & find exactly what you’re looking for.#GoogleForIndia pic.twitter.com/G3KIhpO7ow

— Google India (@GoogleIndia) December 19, 2022