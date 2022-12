Google ने सोमवार को DigiLocker के साथ पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट की है। डिजिलॉकर सरकार का अथोराइज्ड आईडेंटिफिकेशन स्टोरेज सिस्टम है, जो एंड्रॉइड डिवाइस पर सरकार की तरफ से जारी ID को लोकली स्टोर करता है। Also Read - Google For India 2022: गूगल ने भारत में मल्टी-सर्च फीचर किया रोलआउट, यूजर्स फोटो के जरिए कर सकेंगे सर्च

दरअसल कंपनी के Google फॉर इंडिया कांफ्रेंस में अनाउंस की गई यह पार्टनरशिप Google की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पेशकशों का हिस्सा है। इसमें सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की पहचान करने के लिए टेक्स्ट और तस्वीरों के ऑन-डिवाइस प्रोसेसिंग और इन्हें लोकली स्टोर किए गए 'फाइल' फोल्डर में अरेंज करना शामिल है।

Top 3 things we never find when we need them:

3. Most

2. Important

1. Documents 📄

We are bringing @Digilocker_Ind to your Android phones, with the Files by Google app. #GoogleForIndia @GoI_MeitY @abhish18 @NeGD_GoI @digilocker_ind pic.twitter.com/RXPzscRM1i

— Google India (@GoogleIndia) December 19, 2022