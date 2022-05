Google I/O 2022: मैप से लेकर सर्च और लेंस तक, गूगल ऐप्स को मिले दर्जनों नए फीचर

Google I/O 2022: गूगल ने I/O 2022 डेवलपर कॉन्फ्रेन्स पर ढेरों नए सॉफ्टवेयर फीचर अनाउन्स किए हैं। कंपनी ने ऐंड्रॉइड के साथ-साथ अपने ढेरों ऐप्स और सर्विस में नई खूबियां जोड़ी हैं। कंपनी ने गूगल ट्रांसलेट और गूगल मैप से लेकर गूगल सर्च और गूगल लेंस तक शामिल हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। Also Read - App से पर्सनल लोन के 'खेल' पर लगेगी लगाम, Google ने बनाए कड़े नियम

Google Translate

Google Translate में 24 नई भाषाएं जोड़ी गई हैं। इनमें Sanskrit, Tsongae और Sorani Kurdish शामिल हैं। Google CEO Sundar Pichai ने बताया कि इन नई लैंग्विज के साथ ये 30 करोड़ लोगों को कवर कर पाएंगे। सीईओ ने बताया कि यह गूगले ट्रांसलेट के नए monolingual AI की मदद से हुआ है, जो बिना किसी भाषा के अनुवाद को देखे हुए उसे ट्रांसलेट कर सकता है। Also Read - Google I/O 2022 event आज होगा शुरू, ऐसे देखें लाइवस्ट्रीम और जानें क्या होगा खास

Google Docs

Google Docs के लिए एक नया auto summarisation फीचर अनाउन्स किया गया है, जो जल्द ही लाइव होगा। यह मशीन लर्निंग की मदद से गूगल डॉक्स में मौजूद आर्टिकल के खास पहलुओं को पहचानता है और फिर इसे एक पढ़ने लायक ब्रीफिंग बनाकर सामने रखता है। Also Read - Google के नए नियम ने कॉल रिकॉर्डिंग ऐप्स को कर दिया खत्म, 11 मई से नहीं करेंगे फोन में काम

Google Maps

Google Maps को एक नया Immersive View फीचर मिल रहा है। यह यूजर्स को कुछ चुनिंदा शहरों के 3D डिजिटल रेंडर मॉडल दिखाता है। यह सिर्फ रोड और बिल्डिंग के बाहिरी मॉडल तक सीमित नहीं है, बल्कि पॉप्युलर रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर का भी 3D सीन दिखाता है। गूगल सीईओ ने बताया कि यह फीचर कम्प्यूटर विजन और AI को Google Maps के मौजूदा स्ट्रीट व्यू फंक्शन और एरियल फोटोग्राफी के साथ मिलाकर बनाता है।

Immersive view in @GoogleMaps is a new way to experience what a neighborhood, landmark, restaurant and venue will be like — and even feel like you’re right there. It uses advances in computer vision and AI to fuse together billions of Street View images. #GoogleIO pic.twitter.com/DgJwwE03rQ — Google (@Google) May 11, 2022

YouTube

गूगल ने अनाउन्स किया कि इनके वीडियो प्लैटफॉर्म YouTube को बेहतर कैप्शन सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ ही 10 गुना ज्यादा वीडियो को ऑटो-जेनरेटेड कैप्शन मिलेंगे। यूट्यूब पर कैप्शन को ऑटो-ट्रांसलेट करने का फीचर भी मिला है, जो इस वक्त 16 लैंग्विज सपोर्ट करता है।

Google Meet

Google Meet में ऑटोमीटेड मीटिंग ट्रांसक्रिप्शन का फीचर जोड़ा गया है। इसकी मदद से मीटिंग का फुल टेक्स्ट गूगल डॉक्स में जोड़ा जाएगा। इस ऐप का नया Portrait restore फीचर, एक यूज़र की वीडियो क्वालिटी को बेहतर बनाने का दावा करता है।

Portrait restore in Google Meet uses Google AI technology to improve video quality, so your video will still look great, regardless of your webcam quality or network connection. #GoogleIO pic.twitter.com/Mzqyu17jbs — Google (@Google) May 11, 2022

Google Lens और Search

Google I/O 2022 पर मल्टी-सर्च फीचर अनाउन्स किया गया है। इसकी मदद से यूजर्स गूगल लेंस से पिक्चर क्लिक करके इसके बारे में सवाल कर सकते हैं। कंपनी ने बताया कि भविष्य में यूजर्स किसी भी चीज की पिक्चर क्लिक करके या स्क्रीनशॉट लेकर इसके बारे में अपने लोकल एरिया में “near me” सर्च कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप किसी डिश की पिक्चर लेकर उसका नाम पता लगा सकते हैं और साथ ही उसे खरीदने के लिए अपने आस-पास के एरिया में ढूंढ सकते हैं।

We recently launched multisearch in the Google app, which lets you search by taking a photo and asking a question at the same time. Later this year, you’ll be able to take a picture or screenshot and add “near me” to get local results. #GoogleIO pic.twitter.com/F2kl0m9nYt — Google (@Google) May 11, 2022

Google Assistant

Google Assistant में एक नया’look and talk’ फीचर जोड़ा गया है। इसकी मदद से यूजर्स “Hey Google” बोलने की जगह अपने Nest Hub की तरफ देखकर कमांड दे सकते हैं। गूगल और भी फिक्स कमांड पर काम कर रहा है, जिनके इस्तेमाल से यूजर्स असिसटेंट को बिना “Hey Google” बोले, अपना काम करवा सकें।

Google Messages

गूगल ने करीब एक साल पहले Google Messages पर एंड-टू-एंड एंक्रिप्शन ला चुका है। यह सिक्योरिटी फीचर अब तक सिर्फ पर्सनल चैट में मौजूद था। मगर अब यह ग्रुप टेक्स्ट पर भी एक्सपैंड हो रहा है। इस फंक्शन को ग्रुप में काम करने के लिए हर किसी को RCS चालू करना होगा।