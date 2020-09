Google ने 2GB और उससे कम रैम वाले स्मार्टफोन्स के लिए पेश किया Android 11 Go Edition

गूगल ने Android 11 के स्टेबल अपडेट रोल आउट करने के साथ ही 2GB और उससे कम रैम वाले स्मार्टफोन्स के लिए Android 11 Go Edition को लॉन्च कर दिया है। गूगल के एंड्रॉयड का यह लेटेस्ट वर्जन एंट्री लेवल स्मार्टफोन को बेहतर परफॉर्मेंस के साथ नए प्राइवेसी फीचर्स ऑफर करता है। Also Read - Realme 7 ने पहली सेल में किया धमाल, कुछ ही सेकेंड में बिक गए इतने लाख स्मार्टफोन

Google का कहना है कि नया Android 11 Go Edition में एप लॉन्च टाइम Android 10 Go Edition के मुकाबले में 20 प्रतिशत तेज है। इसके साथ ही गूगल का यह भी कहना है कि Android Go स्मार्टफोन्स में यूजर्स को Android 11 की तरह ही सिक्योरिटी और प्राइवेसी फीचर मिलेंगे।

गूगल का कहना है कि Android 11 Go Edition में जेस्टर नेविगेशन सपोर्ट, बड़ी डिस्प्ले सपोर्ट मिलता है। शाओमी Redmi 9A स्मार्टफोन 6.53-इंच डिस्प्ले सपोर्ट के करेगा। इसके साथ ही दूसरा फीचर नोटिफिकेशंस शेड भी यूजर्स को Android 11 Go Edition में मिलेगा। इसकी मदद से यूजर्स आसानी से नोटिफिकेशन से ही मैसेज का रिप्लाई कर पाएंगे।

Google ने Android 11 Go वाले स्मार्टफोन का दायरा बढ़ा दिया है। अब गूगल 2GB RAM तक के स्मार्टफोन्स को Android 11 Go Edition का सपोर्ट दे रहा है। पहले गूगल 1.5GB रैम तक वाले स्मार्टफोन्स को ही Android Go Edition का सपोर्ट दे रहा था। एडिशनल रैम के बारे में कहा जा रहा है कि यह फोन को 900MB स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करेगा और 270MB तक की फ्री मैमरी का यूजर ऐप को रन करे और गेमिंग के दौरान यूज किया जाएगा।

Android 11 Go Edition अगले महीने से उपलब्ध होगा। फिलहाल कुछ ही स्मार्टफोन कंपनियां HMD Global अपने स्मार्टफोन्स को Android 11 Go Edition का अपडेट दे पाएंगे। गूगल की नई पॉलिसी के मुताबिक, Android 11 Go Edition के साथ सिर्फ नए स्मार्टफोन लॉन्च होंगे। यानी पुराने स्मार्टफोन्स को इसका अपडेट नहीं मिलेगा। Android 11 Go Edition के साथ लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन इस साल की तीसरे क्वार्टर में मार्केट में बिक्री के लिए आएंगे। ऐसे डिवाइसेस जिनमें 2GB RAM या इससे कम रैम है वे Android 11 Go Edition पर रन करेंगे।