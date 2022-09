अब फोन पर बातचीत होगी बिल्कुल साफ, Google ला रहा 'क्लियर कॉलिंग' फीचर

Google अपने हरेक नए अपडेट के साथ कुछ ना कुछ नए और खास फीचर्स को एंड्रॉयड डिवाइस के लिए लॉन्च करता रहता है। भारत समेत दुनियाभर के ज्यादातर एंड्रॉयड मोबाइल फोन गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करते हैं। इस बार Android 13 ओएस अपडेट की चर्चाएं चल रही है। Also Read - Google Pixel Foldable फोन में मिल सकते हैं 5 कैमरे, लॉन्च से पहले लीक हुई डिटेल

अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट से पता चला है कि एंड्रॉयड 13 के जरिए गूगल "clear calling" नाम का एक नया फीचर पेश करने वाला है। इस फीचर के जरिए यूजर्स किसी भी कॉल को बिल्कुल क्लियर यानी साफ आवाज में कर पाएंगे। इस फीचर के जरिए कॉलिंग के दौरान बैकग्राउंड से आने वाली किसी भी तरह के आवाज को यह फीचर कम कर देगा। इससे यूजर्स को कॉलिंग के दौरान सामने वाली की आवाज ज्यादा क्लियर यानी साफ-साफ सुनाई देगी।

गूगल के इस नए फीचर को सबसे पहले Mishaal Rahman ने ट्विटर पर स्पॉट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए यह भी बताया है कि कैसे यूजर्स क्लियर कॉलिंग फीचर को चालू या बंद कर सकते हैं। आइए हम आपको रहमान का वो ट्वीट दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने एक इमेज शेयर करके बताया है कि यह नया क्लियर कॉलिंग का फीचर कैसे काम करेगा, और इसे चालू करने के लिए क्या करना चाहिए।

Manually enabled "Clear Calling" settings. Don't want to bother testing it, but here's a first look!

