गूगल Pixel 5 स्मार्टफोन इस तारीख को हो सकता है लॉन्च, लीक हुई जानकारी

गूगल ने हाल में ही नया पिक्सल स्मार्टफोन Pixel 4a लॉन्च किया है। अब गूगल जल्द ही अपना अगला स्मार्टफोन भी लॉन्च कर सकती है। एक नई लीक के मुताबिक गूगल Pixel 5 और Pixel 4a 5G को 30 सितंबर को लॉन्च कर सकती है। नई लीक को टिप्स्टर Jon Prosser द्वारा शेयर किया गया है, जिसने Pixel 4A की लॉन्चिंग की डेट भी सही लीक की थी। नई लीक के मुताबिक गूगल Pixel 5 ग्रीन और ब्लैक कलर में 30 सितंबर को लॉन्च कर सकती है। इस दिन ही गूगल Pixel 4A का 5G वेरिएंट ब्लैक कलर में लॉन्च कर सकती है। इसके अतिरिक्त स्मार्टफोन का व्हाइट कलर वेरिएंट अक्टूबर में लॉन्च हो सकता है।

पिक्सल 5 स्मार्टफोन की बात करें तो गूगल इस बार सिर्फ एक सिंगल मॉडल लॉन्च कर सकती है। कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो गूगल इस बार एक्सएल वेरिएंट लॉन्च नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कंपनी इस बार फ्लैगशिप Snapdragon 865 प्रोसेसर को ड्रॉप कर सकती है, इसके जगह पर कंपनी Snapdragon 765G चिपसेट का इस्तेमाल कर सकती है। चूंकि Snapdragon 865 प्रोसेसर काफी महंगा है और स्मार्टफोन की कीमत कम रखने के लिए कंपनी लो-एंड का चिपसेट इस्तेमाल कर सकती है।

Looks like Pixel 5 5G (black and green?) is coming September 30th.

Pixel 4a 5G in October 🤔

— Jon Prosser (@jon_prosser) August 19, 2020