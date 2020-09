Google Pixel 5, Pixel 4a 5G और कई प्रोडक्ट्स इस तारीख को होंगे लॉन्च

गूगल ने आखिरकार अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन Google Pixel 5 की लॉन्चिंग की घोषणा कर दी है। Launch Night In इवेंट में गूगल नया क्रोमकास्ट, नया स्मार्ट स्पीकर और Pixel 4a 5G लॉन्च करने वाला है। Google Pixel 5 इवेंट 30 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। यह Pixel 4a लॉन्चिंग की तरह ही एक प्रॉपर इवेंट होगा। Also Read - Google ने 17 खतरनाक ऐप्स को किया रिमूव, आप भी स्मार्टफोन से तुरंत करें डिलीट

गूगल इस इवेंट को लाइवस्ट्रीम करेगा। Launch Night In इवेंट 30 सितंबर को 11.30 रात में भारतीय समयानुसार शुरू होगा। हालांकि गूगल ने अभी तक लाइवस्ट्रीमिंग डिटेल्स की जानकारी साझा नहीं की है। लेकिन कयास है कि यह लॉन्चिंग इवेंट यूट्यूब पर लाइव होगा।

Google Pixel 5 में क्या स्पेक्स मिल सकते हैं?

गूगल ने पहले ही Pixel 5 और Pixel 4a 5G स्मार्टफोन की लॉन्चिंग की पुष्टि कर दी है। इसके अतिरिक्त गूगल इस इवेंट में Chromecast और स्मार्ट स्पीटर भी लॉन्च करेगी। दोनों ही प्रोडक्ट को विभिन्न लिक्स में पहले ही स्पॉट किया जा चुका है। बता दें कि Google Pixel 5 कंपनी का फ्लैगशिप फोन होगा और यह 5G सपोर्ट के साथ आएगा। यह स्मार्टफोन Snapdragon 765G चिपसेट, OLED 90Hz डिस्प्ले, 8GB तक रैम और 128 GB तक स्टोरेज के साथ लॉन्च हो सकता है।

रिपोर्ट्स की मानें तो पिक्सल 5 स्मार्टफोन में दो रियर कैमरा और वायरलेस चार्जिंग का फीचर मिल सकता है। Pixel 4a 5G स्मार्टफोन एक मिड रेंज पिक्सल फोन होगा। 5G सपोर्ट के अतिरिक्त इस स्मार्टफोन लगभग वहीं सारे स्पेसिफिकेशन्स मिलेंगे, जो सामान्य पिक्सल वेरिएंट में आते हैं। हालांकि गूगल ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि 5G Pixel 4a स्मार्टफोन भारत में लॉन्च नहीं होगा। नए गूगल क्रोमकास्ट को कोडनेम Sabrina से स्पॉट किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 50 डॉलर हो सकती है।

रिपोर्ट्स की मानें तो गूगल का नया क्रोमकास्ट रिमोड कंट्रोल के साथ आएगा। रिमोट में अलग से गूगल असिस्टेंट बटन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त गूगल क्रोमकास्ट में 4K support, HDR, Dolby Vision और एक नया यूआई एंड्रॉयड टीवी के लिए मिलेगा। गूगल ने इसकी साथ ही नया Nest smart speaker इस साल जुलाई में पेश किया था। यह Google Nest Mini का बड़ा वर्जन हो सकता है। साथ ही इसमें सिलेंड्रिकल डिजाइन मिलेगा। यह स्मार्ट स्पीकर लाइट ब्लू कलर में आ सकता है। साथ ही इसका पिंक वेरिएंट भी स्पॉट किया गया है।