Google अपने Pixel 6 और Pixel 6 Pro स्मार्टफोन को इस साल के अंत में लॉन्च करेगा। इसने इन दोनों डिवाइस की डिजाइन पर से पर्दा उठा दिया है और खास फीचर्स का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। ये दोनों फोन पिछले पिक्सल फोन्स से काफी अलग दिखते हैं और इनमें गूगल का बनाया हुआ नया Tensor चिप लगा होगा। Pixel 6 और Pixel 6 Pro Android 12 पर चलेंगे और नए Material You डिजाइन एस्थेटिक के साथ आएंगे। Also Read - Twitter ने जोड़ा Google अकाउंट और Apple ID का लॉग-इन सपोर्ट, जानिए कैसे करेगा काम

Google Devices and Services के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट Rick Osterloh ने Pixel 6 और Pixel 6 Pro स्मार्टफोन का खुलासा करते हुए एक ब्लॉग पोस्ट शेयर किया। साथ ही Made by Google ने इस जानकारी को ट्विटर पर भी साझा किया। इस बार Google Pixel सीरीज में XL मॉडल की जगह एक प्रो मॉडल पेश किया जाएगा। आइए इन फोन्स की डिजाइन और फीचर्स को जान लेते हैं। Also Read - Google Android पर चलने वाले पुराने फोन 27 सितंबर से हो जाएंगे 'बेकार'

Pixel 6 के स्टैंडर्ड और प्रो मॉडल का डिजाइन एक जैसा है और दोनों में फर्क बस स्क्रीन साइज और कैमरा लेंस का है। फोन्स के बैक पर कैमरा मॉड्यूल एक उभरी हुई पट्टी की शक्ल में है, जिसे Google कैमरा बार कह रहा है। यह फोन के एक कोने से दूसरे कोने तक जाता है। Also Read - Google Account को डिलीट और दोबारा रिमूव कैसे करें, जानें पूरी डिटेल

Pixel 6 सीरीज में अभी भी ड्यूल-टोन डिजाइन है। दाईं ओर पावर और वॉल्यूम बटन हैं और बाईं साइड खाली है। प्रो मॉडल में पॉलिश एल्यूमीनियम फ्रेम है जबकि स्टैंडर्ड मॉडल मैट एल्यूमीनियम फिनिश के साथ आता है। सेल्फी कैमरे के लिए स्क्रीन में ऊपर की तरफ सेंटर में एक होल-पंच कटआउट है। दोनों फोन तीन कलर ऑप्शन में आएंगे। पिक्सल फोन्स की डिजाइन लीक हुए रेंडर से मेल खाती है।

गूगल ने बताया है कि यह Pixel 6 और Pixel 6 Pro स्मार्टफोन में इस बार अपना खुद का बनाया हुआ Tensor प्रोसेसर इस्तेमाल करेगा। ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक, यह चिपसेट गूगल की कम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी को और बेहतर बनाएगा। Tensor चिप एक नए सिक्योरिटी कोर और Titan M2 सिक्योरिटी चिप के आता है। कंपनी के मुताबिक यह प्रोसेसर पिक्सेल 6 सीरीज के voice commands, translation, captioning, dictation को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा।

The highlight of Tensor is that it can process Google’s most powerful AI and ML models directly on #Pixel6.

You’ll see a transformed experience for the camera 📷, speech recognition 🗣️ and many other Pixel 6 features.

— Made By Google (@madebygoogle) August 2, 2021