Google काफी पहले ही अपनी आने वाली Pixel 6 सीरीज के बारे में बहुत सारी जानकारी दे चुका है। कंपनी ने Pixel 6 और Pixel 6 Pro की डिजाइन के साथ-साथ इसके फीचर्स भी बताए और यह भी बताया कि ये दोनों फोन गूगल की बनाई हुई टेन्सर चिप से लैस होंगे। गूगल ने नई पिक्सल सीरीज के स्पेसिफिकेशन्स तो नहीं बताए मगर ये भी लीक हो रहे हैं।

Google Pixel 6 Pro को ताइवान की रेगुलेटरी बॉडी National Communications Commission (NCC) पर देखा गया है। यह लीक हमें इस डिवाइस की चार्जिंग स्पीड के बारे में बताती है। लिस्टिंग के मुताबिक, Google Pixel 6 Pro में 5V/3A (15W), 9V/2A (18W), 9V/3A (27W) और 11V/3A (33W) फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा।

Google Pixel 6 charging speed & charger

NCC लिस्टिंग के अलावा एक पुरानी रिपोर्ट भी यह दावा करती है कि गूगल पिक्सल 6 सीरीज 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। ऐसा पहली बार होगा कि गूगल के फोन इतनी तेज चार्जिंग सपोर्ट करें। रियलमी, ओप्पो और शाओमी के मुकाबले यह चार्जिंग स्पीड अभी भी बहुत कम है मगर यह गूगल पिक्सल 5 स्मार्टफोन की 18W फास्ट चार्जिंग से कहीं ज्यादा है।

इसके अलावा हमें यह भी पता है कि गूगल पिक्सल 6 सीरीज के साथ चार्जिंग ब्रिक नहीं मिलेगी। गूगल ने कहा है कि Google Pixel 5a इनका आखिरी फोन होगा जिसके साथ में कस्टमर को चार्जर मिलेगा। इसका मतलब है कि जल्द ही लॉन्च होने वाले पिक्सल 6 और पिक्सल 6 प्रो स्मार्टफोन के बॉक्स में लोगों को चार्जिंग ब्रिक नहीं मिलेगी। इस 33W की फास्ट चार्जिंग का फायदा उठाने के लिए लोगों को अलग से चार्जर खरीदना होगा।

पिक्सल 6 सीरीज में क्या होगा खास

Google Pixel 6 और Pixel 6 Pro पिछले पिक्सल फोन्स से काफी अलग दिखते हैं और इनमें गूगल का बनाया हुआ नया Tensor चिप लगा होगा। ये दोनों डिवाइस Android 12 पर चलेंगे और नए Material You डिजाइन एस्थेटिक के साथ आएंगे। फोन्स के बैक पर कैमरा मॉड्यूल एक उभरी हुई पट्टी की शक्ल में है, जिसे गूगल कैमरा बार कह रहा है। यह फोन के एक कोने से दूसरे कोने तक जाता है। सेल्फी कैमरे के लिए स्क्रीन में ऊपर की तरफ सेंटर में एक होल-पंच कटआउट है।

प्रो मॉडल की बैक पर तीन कैमरे हैं, जिसमें एक नया वाइड-एंगल प्राइमरी सेंसर, एक अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस और एक टेलीफोटो लेंस होगा जो 4X ऑप्टिकल-जूम सपोर्ट करेगा। स्टैंडर्ड मॉडल में टेलीफोटो लेंस नहीं होगा, इसलिए इसकी बैक पर कुल 2 कैमरा सेंसर होंगे।

गूगल ने बताया है कि यह Pixel 6 और Pixel 6 Pro स्मार्टफोन में इस बार अपना खुद का बनाया हुआ Tensor प्रोसेसर इस्तेमाल करेगा। गूगल के मुताबिक, यह चिपसेट गूगल की कम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी को और बेहतर बनाएगा।