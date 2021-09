Google Pixel 6 के प्रोमो वीडियो में पहली बार दिखा फोन, कई कलर में आया नजर

Google Pixel 6 और Pixel 6 Pro फ्लैगशिप स्मार्टफोन का इंतजार काफी बेसब्री से किया जा रहा है। ये अपकमिंग प्रीमियम स्मार्टफोन कुछ दिनों में लॉन्च कर दिए जाएंगे। हाल ही में कंपनी ने अपकमिंग Pixel 6 सीरीज के स्मार्टफोन के लिए पहला प्रोमो वीडियो जारी कर दिया है। गूगल ने 30 सेकेंड का एक वीडियो टीजर जारी किया है। इसकी टैगलाइन For All You Are है। इस टीजर में पहली बार डिवाइस दिखाई दिया है। Also Read - Google Pixel 6 और Pixel 6 Pro की प्री-ऑर्डर और सेल डेट आई सामने, जानें कब हो सकते हैं लॉन्च

Google Pixel 6 कई कलर में आया नजर

वीडियो में Android 12 यूजर इंटरफेस के एलिमेंट को हाइलाइट किया गया है। इस वीडियो में पूछा गया है कि क्या होता अगर स्मार्टफोन स्मार्ट नहीं होते। हालांकि, इस वीडियो टीजर में गूगल ने फोन का डिस्प्ले नहीं दिखाया है। इस कारण अभी इनकी डिस्प्ले के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। वीडियो में फोन के नीचे की बेजल अन्य तीन साइड की बेजल से ज्यादा मोटी दिखाई दे रही है। इसके साथ ही गोल्ड कलर में Google Pixel 6 Pro की भी एक झलक दिखाई दी है। यह पहली बार है जब रेंडर डिजाइन के अलावा फोन का लाइव मॉडल देखने को मिला है।

इस प्रोमो वीडियो में कई लोगों के हाथ में अलग-अलग कलर वेरिएंट में Pixel 6 देखने को मिल रहा है। Pixel 6 Pro फोन गोल्ड और सफेद कलर में दिखा है। वहीं, Pixel 6 फोन हरे और नारंगी कलर में दिखाई दिया है।

वीडियो में इन चीजों को भी किया गया हाइलाइट

कंपनी ने Pixel 6 लाइनअप के 3 पहलुओं लर्निंग, इवॉल्विंग और एडिटिंग को हाइलाइट किया है। वीडियो में गूगल की कस्टम चिप को भी दिखाया गया है। आगे आने वाले समय में फोन के अन्य कई टीजर देखने को मिल सकते हैं। साथ ही कंपनी इन दोनों फोन्स के स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी भी दे सकती है।