Google Pixel 6A: सस्ते पिक्सल फोन में भी मिलेगी प्रीमियम डिजाइन, जानें क्या होगा खास

Google ने इस साल Pixel 6 और Pixel 6 Pro को अपने नए फ्लैगशिप डिवाइस के रूप में पेश किया है और अब शायद कंपनी इस सीरीज के सस्ते वेरिएंट Pixel 6A को पेश करने वाली है। इस कथित स्मार्टफोन के रेंडर लीक हुए हैं, जो इसकी डिजाइन को उजागर करते हैं। देखने में यह फोन Pixel 6 और Pixel 6 Pro जैसा ही लग रहा है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Steve H.McFly (@OnLeaks) ने 91Mobiles के साथ मिलकर Google Pixel 6A के रेंडर साझा किए हैं। इस फोन की बैक पर एक कैमरा बार है, जिसमें दो कैमरा सेंसर नजर आ रहे हैं। स्टैंडर्ड पिक्सल 6 स्मार्टफोन की तरह इनमें से एक प्राइमरी लेंस और दूसरा एक अल्ट्रावाइड लेंस हो सकता है। इस कैमरा बार की दूसरी तरफ एक LED फ्लैश भी दिया गया है।

रेंडर में इस फोन की बैक पर फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं नजर आ रहा है। इसका मतलब गूगल के इस मिड-रेंज डिवाइस में पिक्सल 6 सीरीज की तरह ही एक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। ऐसा पहली बार होगा, जब A मॉनिकर के पिक्सल डिवाइस में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा।

Just in case you were wondering how #Pixel6a stands next to #Pixel6 and #Pixel6Pro… pic.twitter.com/S9t8jiEjSX

— Steve H.McFly (@OnLeaks) November 21, 2021