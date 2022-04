Google Pixel 6 सीरीज के सक्सेसर के तौर पर इस साल Google Pixel 7 सीरीज को पेश किया जाना है। इस सीरीज में Google Pixel 7 और Google Pixel 7 Pro स्मार्टफोन शामिल हो सकते हैं। लेटेस्ट लीक में फोन के कैमरा फीचर्स की जानकारी सामने आई है। Also Read - Google ने लॉन्च किया सेल्फ-रिपेयर प्रोग्राम, Pixel फोन को यूजर्स खुद कर सकेंगे रिपेयर

टिप्सटर Yogesh Brar ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में Google Pixel 7 और Google Pixel 7 Pro के कैमरा फीचर्स की जानकारी दी है। टिप्सटर की मानें, तो इन दोनों ही फोन में पुराने वर्जन Google Pixel 6 और Google Pixel 6 Pro के समान कैमरा फीचर्स मिलेंगे। Also Read - Google Pixel 7 और Pixel 7 Pro के साथ Pixel Watch भी अक्टूबर में हो सकता है लॉन्च, जानें पूरी डिटेल

We will most likely see the same optics on the Pixel 7/ 7 Pro that Pixel 6/ 6 Pro had.

Sensors might get see some optimization, rest of the magic will be done by software

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 14, 2022