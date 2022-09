Google Pixel 7 सीरीज 6 अक्टूबर को लॉन्च होगी, जिसमें Google Pixel 7 और Google Pixel 7 Pro स्मार्टफोन शामिल होंगे। लॉन्च से पहले इस सीरीज में शीमिल स्मार्टफोन से जुड़ी कई जानकारियां सामने आ चुकी है। वहीं, अब कंपनी ने गूगल पिक्सल 7 प्रो स्मार्टफोन का ऑफिशियल वीडियो शेयर कर दिया है, जिसमें न केवल फोन के डिजाइन की झलक बल्कि कलर ऑप्शन भी देखें जा सकते हैं। इसके अलावा, गूगल पिक्सल फोन लॉन्च से पहले Amazon पर स्पॉट किया गया है, जहां फोन की कीमत की जानकारी सामने आ गई है। बता दें, हाल ही में कंपनी ने गूगल पिक्सल 7 सीरीज के भारत लॉन्च को भी कंफर्म किया था। Also Read - Google Maps में बार-बार नहीं डालनी होगी लोकेशन, कॉन्टैक्ट के नाम पर सेव करें ऐड्रेस

Google ने ट्विटर अकाउंट पर Google Pixel 7 Pro का टीजर वीडियो शेयर किया है, जिसमें फोन का डिजाइन और कलर ऑप्शन देखें जा सकते हैं। यह फोन तीन कलर ऑप्शन Obsidian, Snow और Hazel में आएगा। डिजाइन की बात करें, तो यह फोन काफी हद तक Google Pixel 6 Pro की तरह ही है। हालांकि, कैमरा सेटअप अरेंजमेंट पहले से शानदार है और लुक भी काफी प्रीमियम लगता है। Also Read - Google Photos में भारी गड़बड़, यूजर्स की पुरानी तस्वीरें हो रही खराब

Also Read - Google Pixel 7, Pixel 7 Pro का ऑफिशियल टीजर आउट, प्री-ऑर्डर डेट भी हुई कंफर्म

Sleek, smooth, and sophisticated. 📱

The most refined design yet, #Pixel7 Pro is crafted with polished aluminum in three modern, elegant colors—Obsidian, Snow, and Hazel.

Join us live for #MadeByGoogle on October 6th at 10am ET. Sign up for updates: https://t.co/D88Dx4cfBC pic.twitter.com/D76bt9CwEl

— Made By Google (@madebygoogle) September 27, 2022