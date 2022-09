Google Pixel 7 सीरीज इन दिनों लॉन्च को लेकर चर्चा में बनी हुई है। कंपनी 6 अक्टूबर को ‘Made By Google’ इवेंट का आयोजन करने वाली है, जिसको लेकर माना जा रहा है कि इस इवेंट में गूगल पिक्सल 7 सीरीज को लॉन्च किया जाएगा। इस सीरीज में दो फोन Google Pixel 7 और Google Pixel 7 Pro शामिल होंगे। लेटेस्ट लीक में इस सीरीज का प्रो मॉडल गीकबेंच पर स्पॉट किया गया है। गीकबेंच लिस्टिंग के जरिए फोन के परफॉर्मेंस से जुड़ी जानकारी सामने आई है। आइए जानते हैं डिटेल्स। Also Read - Google Pixel 7 और Google Pixel 7 Pro में मिल सकती है 256GB तक की स्टोरेज, जानें डिटेल्स

टिप्सटर Abhishek Yadav ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी है कि Google Pixel 7 Pro स्मार्टफोन बेंचमार्किंग साइट गीकबेंच पर स्पॉट किया गया है। गीकबेंच पर फोन का सिंगल कोर स्कोर 1,068 प्वाइंट्स है, जबकि मल्टी-कोर स्कोर 3,149 प्वाइंट्स है। इसके अलावा, गीकबेंच लिस्टिंग से यह भी जानकारी मिली है कि गूगल पिक्सल 7 प्रो फोन Android 13 पर काम करेगा। Also Read - Google Pixel 7, Pixel 7 Pro और New Pixel Watch की लॉन्च डेट अनाउंस, नए Buds से भी उठेगा पर्दा

Also Read - Google Pixel 7 Pro फिर हुआ लीक, अनबॉक्सिंग वीडियो में दिखी डिजाइन

Google Pixel 7 Pro spotted at Geekbench.

– Android 13

– 12GB ram

– GPU Mali-G710

– Motherboard Cheetah 🐆

– Tensor G2 chip

4 × 1.80GHz

2 × 2.35GHz

2 × 2.85GHz

Will this Cheetah 🐆 launch in India what you think?

Geekbench:https://t.co/LBQtEevlgq#Pixel7Pro #Google #TensorG2 pic.twitter.com/oSzdZnL9ds

