Google Pixel 7 और Pixel 7 Pro कंपनी के अपकमिंग स्मार्टफोन्स हैं, जिनसे कंपनी ने Google I/O डेवलपर कॉन्फ्रेंस के दौरान पर्दा उठाया था। पिछले कुछ दिनों से इन स्मार्टफोन्स के स्पेसिफिकेशन ऑनलाइन लीक हो रहे हैं। फिलहाल, कंपनी ने फोन की लॉन्च डेट से जुड़ी किसी प्रकार की जानकारी शेयर नहीं की है। हालांकि, आपको जानकर हैरानी होगी कि बिना फोन लॉन्च हुए Google Pixel 7 खरीद के लिए eBay वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है।

टिप्सटर Mishaal Rahman ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी है कि Google Pixel 7 फोन के प्रोटोटाइप खरीद के लिए eBay वेबसाइट पर लिस्ट हुआ था। ई-कॉमर्स वेबसाइट पर फोन का 128GB स्टोरेज वेरिएंट लिस्ट है। इसके अलावा, इस लिस्टिंग में फोन के Stormy Black कलर ऑप्शन की कुछ तस्वीरों को शामिल किया गया है, जिससे इसके डिजाइन की झलक मिलती है।

Also Read - Google Pixel और Android फोन में आ रहा जबरदस्त हेल्थ फीचर! सोते हुए खांसी और खर्राटों पर रखेगा नजर

No way, lmao. Someone is already selling an alleged Pixel 7 prototype on eBay.

