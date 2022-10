गूगल आज, 6 अक्टूबर को Made by Google इवेंट होस्ट कर रहा है, जहां यह अपने Google Pixel 7 और Pixel 7 Pro स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। इन फ्लैगशिप डिवाइस के साथ कंपनी और भी कई प्रोडक्ट पेश करेगी, जिनमें Google Pixel Watch भी शामिल होगी। गूगल इस स्मार्टवॉच के साथ अपने नए स्मार्टफोन की भी झलक दिखा चुका है। आइए इस इवेंट के बारे में और इसपर लॉन्च होने वाले डिवाइस के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Google Pixel 7 और Google Pixel 7 Pro खरीदने के लिए भारत में चुकाने होंगे इतने रुपये, कीमत लीक

Made by Google लॉन्च इवेंट

गूगल का Made by Google इवेंट आज, 6 अक्टूबर को 10am ET पर होस्ट होगा। भारतीय समय अनुसार यह 7:30pm पर शुरू होगा। यह इवेंट न्यू यॉर्क में होस्ट होगा, लेकिन आप घर बैठे इसकी लाइवस्ट्रीम देख सकते हैं। कंपनी इसे अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर होस्ट करेगी। आप इस इवेंट को नीचे लगे हुए वीडियो के जरिए देख सकते हैं:

Also Read - Smartphones launch in Next week: Google Pixel 7 सीरीज से लेकर 108MP कैमरे वाला Moto G72 फोन तक, इस हफ्ते लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन्स

इवेंट पर क्या होगा लॉन्च

गूगल इस इवेंट पर Google Pixel 7, Pixel 7 Pro और Pixel Watch लॉन्च करेगा। इसके साथ ही कंपनी Nest smart home पोर्टफोलियो भी पेश करेगी। अनाउंसमेंट के बाद ये सभी डिवाइस कंपनी के ऑनलाइन स्टोर GoogleStore.com के जरिए बिक्री के लिए मौजूद होंगे। गूगल पहले ही Pixel 7 और Pixel 7 Pro के प्री-ऑर्डर भारत में शुरू कर चुका है।

Google Pixel 7, Pixel 7 Pro: स्पेसिफिकेशन्स और कीमत

Google Pixel 7 सीरीज की डिजाइन कंपनी पहले ही दिखा चुकी है और इसकी स्पेक्स शीट भी पिछले हफ्ते लीक हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस लाइनअप में नेक्स्ट-जेन Google Tensor G2 प्रोसेसर और Titan M2 सिक्योरिटी चिप मौजूद होगी। सीरीज के दोनों डिवाइस 128GB और 256GB स्टोरेज वेरिएंट में मौजूद होंगे। Pixel 7 में 8GB RAM मिलेगी और Pixel 7 Pro में 12GB RAM मिल सकती है।

Google Pixel 7 में 6.3-इंच FHD+ स्क्रीन हो सकती है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगी। फोन की बैक पर 50MP + 12MP कैमरा सेटअप मिल सकता है। Google Pixel 7 Pro में 6.7-इंच QHD+ LTPO स्क्रीन होगी, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट कर सकती है। इस डिवाइस की बैक पर तीन कैमरा सेंसर्स मिलेंगे, जिनमें प्राइमरी और अल्ट्रावाइड लेंस के साथ एक 48MP टेलीफोटो लेंस भी होगा। Google Pixel 7 और Pixel 7 Pro डिवाइस में सामने एक 10.8MP का सेल्फी कैमरा मिल सकता है।

Let’s just sum up the Event here pic.twitter.com/ZSD5EYeGQd — SnoopyTech (@_snoopytech_) October 5, 2022

SnoopyTech नाम के एक यूजर ने Pixel 7 Series की यूरोपियन कीमत लीक की है। इसके अनुसार Pixel 7 की कीमत Pixel 7 €649 का होगा, जो भारतीय मुद्रा में करीब 52,500 रुपये बनते हैं और Pixel 7 Pro €899 का होगा हो लगभग 72,700 रुपये बनते हैं।