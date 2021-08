Google के लेटेस्ट ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) इयरबड्स Google Pixel Buds A-Series को भारत में लॉन्च कर दिया है। नए TWS इयरबड्स को साल 2019 में लॉन्च किए गए Pixel Buds के किफायती वर्जन के रूप में लाया गया है। इसमें भी Pixel Buds की तरह ही 12mm डायेनामिक ड्राइवर मिलता है। इसके अलावा भी Pixel Buds और Pixel Buds A-Series में कई चीजें एक जैसी हैं। कंपनी का दावा है कि ये क्लियर और नेचुलर साउंड देंगे। नए इयरबड्स चार्जिंग केस के साथ 24 घंटे तक चल सकते हैं। इसकी कीमत और सेल डेट नीचे पढ़ें। Also Read - Google Pixel 6 सीरीज के डब्बे में नहीं मिलेगा चार्जर, कंपनी ने बताई ऐसा करने की वजह

Google Pixel Buds A-Series Price and Availability in India

Google Pixel Buds A-Series TWS की कीमत 9,999 रुपये है। इसे केवल एक ही कलर सफेद में लॉन्च किया गया है। यह ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart, Reliance Digital और Tata Cliq पर 25 अगस्त से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसके अलावा भविष्य में यह अन्य रिटेलर्स पर भी बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि Google इंडिया ऑनलाइन स्टोर ने अभी तक नए इयरबड्स को लिस्ट नहीं किया है। Also Read - Realme GT Series धांसू फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च, मिलेगा 64MP कैमरा, 120Hz डिस्प्ले और 65W फास्ट चार्जिंग

गूगल ने प्रेस रिलीज में यह भी कहा कि बिक्री के दिन Pixel Buds A-Series के लिए विशेष लॉन्च ऑफर की घोषणा की जाएगी। इन्हें US और Canada में जून में ही लॉन्च कर दिया गया था। Also Read - Deals of the Day 18th August: आज सस्ते में खरीदें 5G स्मार्टफोन और लैपटॉप

Google Pixel Buds A-Series Specification

Pixel Buds A-Series TWS को वाटर रेसिस्टेंट के लिए IPX4 रेटिंग मिली है। यह Beamforming Microphones से लैस है ताकि बाहर की आवाज सामने वाले को नहीं सुनाई दे और यूजर अपने कॉल पर ध्यान दे पाए। इसमें वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए स्वाइप जेस्चर कंट्रोल के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। TWS इयरफोन एडेप्टिव साउंड के साथ आते हैं, जो आस-पास के माहौल के आधार पर वॉल्यूम को बढ़ा या घटा देगा। साथ ही यह बंगाली, हिंदी और तमिल समेत 40 से अधिक भाषाओं में रीयल-टाइम ट्रांसलेशन को भी सपोर्ट करता है। हालांकि, यह फीचर और Fast Pair, Find my Device, Adaptive Sound जैसे कई शानदार फीचर्स तब काम करेंगे, जब यूजर इनका उपयोग Pixel फोन या Android 6.0 या इससे ऊपर वाले ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फोन के साथ करेंगे।

इनकी बैटरी भी काफी दमदार है। यह एक बार फुल चार्ज होने के बाद 5 घंटे तक चल सकते हैं। साथ ही चार्जिंग केस के साथ इनका उपयोग सिंगल चार्ज में 24 घंटों तक किया जा सकता है। Pixel Buds A-Series के प्रत्येक इयरबड्स का साइज 20.57×29.21×17.53mm और वजन 5.10 ग्राम है। वहीं, चार्जिंग केस का साइज 62.99×46.99×24.89mm है।