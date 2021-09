गूगल फिलहाल अपनी नई पिक्सल 6 सीरीज स्मार्टफोन के लॉन्च की तैयारी कर रहा है। मगर गूगल का एक और डिवाइस है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है। यह डिवाइस एक फोल्डेबल फोन होगा, जो शायद Google Pixel Fold या किसी और नाम से जाना जाएगा। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल का यह फोल्डेबल फोन इसी साल के अंत तक लॉन्च होगा। Also Read - Google Pixel 6 Pro सपोर्ट करेगी 15W, 18W, 27W और 33W फास्ट चार्जिंग, नई लीक में हुआ खुलासा

जाने माने टिप्स्टर @evleaks ने ट्विटर पर बताया कि गूगल का फोल्डेबल फोन इसी साल के अंत तक लॉन्च होगा। ट्वीट में यह भी बताया गया है कि गूगल इस डिवाइस पर पिछले दो साल से काम कर रहा है। इस फोन का कोडनेम Passport है और इसकी रिटेल ब्रांडिंग के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं आई है।

Heard from someone I trust that the foldable Pixel — codename: Passport, retail branding: unknown — will indeed launch before the end of the year. Apparently they've been working on this device for over two years, and if the P6 is any indication, it'll be worth a look.

— E (@evleaks) September 20, 2021