Google Pixel Fold पिछले काफी महीनों से खबरों में बना हुआ है। गूगल के इस फोल्डेबल स्मार्टफोन से संबंधित एक नई खबर सामने आई है। इसके मुताबिक, Google Pixel Fold स्मार्टफोन अगले Samsung Galaxy Z Fold जैसा होगा। Also Read - Google Nearby Share में जुड़ा नया फीचर, बिना इंटरनेट के इस तरह आसानी से भेजें फोटो और वीडियो

इन दोनों फोल्डेबल स्मार्टफोन में कुछ एक जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगी। साथ ही रिपोर्ट में इसकी लॉन्चिंग को लेकर भी जानकारी दी गई है। कंपनी अपने अपकमिंग फोल्डेबल फोन को इस साल लॉन्च कर सकती है। आइये, डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Google Maps से अपनी लोकेशन Whatsapp पर कैसे करें शेयर? ये रहा आसान तरीका

डिस्प्ले एनालिस्ट Ross Young के अनुसार, गूगल के इस अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन का डिस्प्ले साइज Samsung Galaxy Z Fold 4 के समान होगा। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया है कि बाहरी या कवर डिस्प्ले Galaxy Z Fold 4 से छोटा हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि Pixel Fold स्मार्टफोन 5.8 इंच के कवर डिस्प्ले के साथ और सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 4 फोन 6.19 इंच के डिस्प्ले के साथ आ सकता है। Also Read - Google सर्च से अब ऐसे हटेगा आपका नाम, पता, फोन नंबर और सभी पर्सनल डेटा, जानें पूरी डिटेल

यंग ने यह भी कहा कि पिक्सल फोल्ड पर कवर डिस्प्ले वाइडर आस्पेक्ट रेशियो के साथ लॉन्च किया जा सकता है। जैसा कि Oppo के फोल्डेबल डिवाइस Find N में देखा गया है। बता दें कि Young ने इससे पहले Pixel Fold प्रोजेक्ट के खत्म होने की ओर इशारा किया था।

Z Fold 4 and Google foldable will have similar sized foldable displays, but the Google cover display will be quite a bit smaller at 5.8″. This should mean it will have a wider aspect ratio than the Samsung 6.19″ Fold 4. Hear more at our conference next week.

— Ross Young (@DSCCRoss) May 2, 2022