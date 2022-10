Google ने आज यानी 6 अक्टूबर को Made by Google इवेंट का आयोजन किया है। इसमें कंपनी ने अपना पहला टैबलेट पेश किया है। इसके साथ ही Google Pixel 7 Series, Pixel Buds Pro और नेक्स्ट जेनरेशन चिपसेट भी लॉन्च हुआ है। टैबलेट में कंपनी ने अपना नया नेक्स्ट जेनरेशन चिप Tensor G2 दिया है। इसके अलावा भी इसमें कई शानदार फीचर्स मिल रहे हैं। Google Pixel Tablet की कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन आदि के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Google Pixel Watch लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

पिक्सेल टैबलेट को स्पीकर डॉक के साथ लाया गया है। यह इसे एक स्मार्ट डिस्प्ले में बदल देगा। टैबलेट का यूज एक स्पीकर की तरह किया जा सकेगा। इसे फोटो फ्रेम के रूप में भी किया जा सकता है। Also Read - Google Pixel 7 सीरीज की प्री-बुकिंग करने वाले ग्राहकों को मिलेंगे ये ऑफर्स, कंपनी ने किया ऐलान

फीचर्स की बात करें तो Google Pixel Tablet स्टाइलस सपोर्ट के साथ आया है। इसमें कंपनी का लेटेस्ट नेक्स्ट जेनरेशन Tensor G2 चिपसेट मिल रहा है। यही चिपसेट Pixel 7 और Pixel 7 Pro में दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए गूगल के इस टैबलेट के बैक साइड में एक सिंगल रियर कैमरा मिल रहा है। वहीं, फ्रंट में कैमरा के लिए पंच होल दिया गया है। Also Read - Google Pixel 7, Pixel 7 Pro आज होंगे लॉन्च, लाइवस्ट्रीम से कीमत और स्पेसिफिकेशन्स तक जानें सारी डिटेल

यह गूगल असिस्टेंट सपोर्ट के साथ आता है ताकि यूजर्स इसे हैंड्स फ्री यूज कर सकें। यूजर किसी काम को करने के लिए बस वॉइस कमांड दे सकेत हैं। स्पीकर डॉक बेहतर ऑडियो एक्पीरियंस भी देता है।

