Google Pixel Watch सिंगल चार्ज में एक दिन की बैटरी लाइफ दे सकती है। पिछले काफी समय से इसमें मिलने वाले स्पेसिफिकेशन को लेकर खबरें आ रही हैं। हाल में एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गूगल की अपकमिंग पिक्सल वॉच को एक बार चार्ज करने पर वह एक दिन तक चल सकेगी। Also Read - Google Assistant अब पहचान लेगा आपकी आवाज, आ रहा पर्सनलाइज्ड स्पीच रिकग्निशन फीचर

साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि फिलहाल इसे सटीक जानकारी नहीं कह सकते हैं। बैटरी लाइफ की सटीक जानकारी तो वॉच लॉन्च (Google Pixel Watch launch) होने पर ही पता चलेगी। खबरों के अनुसार, इसे इस साल अंत में उपलब्ध कराया जा सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी लॉन्चिंग डेट को लेकर कोई कन्फर्मेशन नहीं दी है। Also Read - Google Pixel 7 की बिक्री लॉन्च से पहले eBay पर हुई शुरू, जानें क्या है पूरा मामला

Google Pixel Watch में मिलगी एक दिन तक चलने वाली बैटरी

9to5Google की रिपोर्ट के अनुसार, गूगल पिक्सल वॉच में 300mAh की बैटरी मिलेगी। एक बार फुल चार्ज करने पर इसकी बैटरी एक दिन तक चल सकेगी। यह जानकारी प्री रिलीज टेस्टिंग के मुताबिक दी गई है। लॉन्च होने पर इसमें बदलाव भी हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अभी Always on Display (AOD) ऑन और स्लीप ट्रैकिंग जैसे फीचर्स के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। Also Read - Google Pixel Tablet में मिलेगा Stylus Pen सपोर्ट, जल्द हो सकता है लॉन्च

Always on Display मोड इनेबल होने पर वह लगभग दो दिन की बैटरी लाइफ दे सकती है। इसके अलावा पिक्सल वॉच में USB Type-C केबल के जरिए फास्ट चार्जिंग ऑफर नहीं करती है। बताया जा रहा है कि इसे फुल चार्ज होने में 110 मिनट से ज्यादा का समय लग सकता है। अगर इसकी तुलना Apple Watch 7 से की जाए तो AOD मोड इनेबल होने पर वह 2 दिन तक की बैटरी लाइफ ऑफर करती है।

वॉच में मिल सकते हैं ये स्पेसिफिकेशन

Google Pixel Watch में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो पिछली रिपोर्ट के अनुसार, इसमें मैप्स इंटीग्रेशन, हार्ट रेट मॉनिटरिंग और स्टेप काउंटर जैसे फीचर्स मिले सकते हैं। इसके अलावा डिवाइस SPO2 (ऑक्सीजनेशन) ट्रैकिंग, स्लीप एपनिया डिटेक्शन, स्लीप एनालिसिस, हार्टबीट अलर्ट, रिकवरी टाइम मॉनिटरिंग, स्ट्रेस ट्रैकिंग, पेयरिंग मेडिकल डिवाइसेज और जिम इक्विपमेंट, रेप डिटेक्शन और कैलोरी ट्रैकिंग समेत कई अन्य स्पेसिफिकेशन से लैस होगा। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी जल्द ही इसकी लॉन्चिंग और स्पेसिफिकेशन के बारे में अन्य जानकारियां दे सकता है।