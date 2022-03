Google के स्मार्टवॉच का नाम Google Pixel Watch हो सकता है, जिसे इस साल अक्टूबर में होने वाले गूगल इवेंट में लॉन्च किया जा सकता है। इस बात की जानकारी एक टिप्स्टर Jon Prosser ने अपने एक ट्वीट में दी है। टिप्स्टर ने दावा किया है कि गूगल अक्टूबर में होने वाले इवेंट में अपने स्मार्टवॉच यानी Google Pixel Watch के साथ-साथ Google Pixel 7 Series को भी लॉन्च कर सकता है। इसके अलावा Google Pixel 6a को 11 और 12 मई को लॉन्च किया जा सकता है। Also Read - Google Pixel 6a को देखा गया गीकबेंच पर, लीक हुए खास स्पेसिफिकेशन्स

Pixel 6a के बारे में जानकारी देते हुए टिपस्टर जॉन प्रोसेर ने अपने ट्वीट के जरिए बताया है कि गूगल अक्टूबर में Google Pixel 7, Pixel 7 Pro के साथ-साथ Google Pixel Watch को भी लॉन्च कर सकता है। इसके अलावा टिप्स्टर ने पिक्सल 6ए के बारे में भी जानकारी दी है, जो कि जल्द ही लॉन्च होने वाला है।

Google I/O '22 👇

From what I understand, Google will officially be announcing the Pixel 6a + “teasing” the Pixel Watch.

Pixel 6a launch (in most markets) pushed to July 28th.

Pixel Watch will be formally announced and launched with Pixel 7 and 7 Pro in October. pic.twitter.com/IwwRX2pZtR

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 24, 2022