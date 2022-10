Google की पहली स्मार्टवॉच Google Pixel Watch छह अक्टूबर को ग्लोबली लॉन्च होने वाली है। लेकिन लॉन्चिंग से ठीक पहले इस अपकमिंग स्मार्टवॉच स्पेसिफिकेशन्स लीक हो गए हैं। साथ ही, कई लीक रिपोर्ट्स से वॉच के कलर वेरिएंट का भी पता चला है। आपको बता दें कि कंपनी ने भी पिछले सप्ताह Google Pixel Watch से जुड़ा एक टीजर जारी किया था, जिसमें वॉच के लुक को देखा जा सकता था। Also Read - Smartphones launch in Next week: Google Pixel 7 सीरीज से लेकर 108MP कैमरे वाला Moto G72 फोन तक, इस हफ्ते लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन्स

तीन कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगी Google Pixel Watch

Gizmochina की रिपोर्ट के अनुसार, SlashLeaks ने गूगल पिक्सल वॉच के कलर वेरिएंट्स का खुलासा किया है। स्लैशलीक्स की मानें तो वॉच को ब्लैग, सिल्वर और गोल्ड कलर में पेश किया जाएगा। साथ ही, यूजर्स को वॉच का बैंड भी लेमनग्रास, ऑलिव, रेड, ग्रे, बीज, ब्राउन और ग्रीन कलर में मिलेगा। वहीं, फोटोज को देखें तो वॉच गोल डायल के साथ आएगी। Also Read - Google Stadia: गूगल की क्लाउड-गेमिंग सर्विस होगी बंद, प्लेयर्स को मिलेगा पैसा वापस

मिल सकता है ECG का सपोर्ट

लीक्स की मानें तो Google Pixel Watch के डायल में गोरिल्ला ग्लास लगा होगा, जो कि इसे स्क्रैच प्रूफ बना देगा। इसको 5ATM की रेटिंग भी मिलेगी। इसके अलावा स्मार्टवॉच में स्लीप मॉनिटर, हार्ट-रेट ट्रैकर और ECG का सपोर्ट दिया जा सकता है। Also Read - Google टेस्ट कर रहा मैसेज रिएक्शन फीचर, iPhone यूजर्स के लिए भी करेगा काम : रिपोर्ट

Pixel Watch में मिल सकते हैं ये फीचर्स

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गूगल की पहली स्मार्टवॉच में मैप्स, गूगल असिस्टेंट, गूगल वॉलेट और फिटबिट का सपोर्ट दिया जा सकता है। साथ ही, इसमें जीमेल, गूगल कैलेंडर से लेकर दमदार बैटरी तक मिल सकती है। प्रोसेसर और स्टोरेज की बात करें तो पिक्सल वॉच में Exynos 9110 चिपसेट के साथ 1.5GB या 2GB की स्टोरेज दिए जाने की संभावना है।

कितनी होगी Google Pixel Watch की कीमत ?

लीक्स की मानें तो गूगल पिक्सल वॉच के वाई-फाई/ब्लूटूथ एडिशन की कीमत 349 डॉलर (करीब 28,541 रुपये) रखी जा सकती है, जबकि इसका LTE एडिशन 399 डॉलर (करीब 32,630 रुपये) में मिलेगा। हालांकि, कंपनी की ओर से अभी तक गूगल पिक्सल वॉच की कीमत या फिर फीचर को लेकर कोई जानकारी नहीं साझा की गई है।

Google Pixel 7 भी होगा लॉन्च

गूगल पिक्सल वॉच के अलावा Google Pixel 7 को भी ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा। अब तक सामने आई लीक रिपोर्ट्स की मानें तो स्मार्टफोन में 6.4 इंच का OLED डिस्प्ले और टेंसर G2 प्रोसेसर दिया जा सकता है। इसमें 50MP+13MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप और पावरफुल बैटरी मिलने की उम्मीद है। वहीं, इस हैंडसेट की कीमत प्रीमियम रेंज में रखी जा सकती है।