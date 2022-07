एंड्रॉइड पर थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से ऐपलिकेशन डाउनलोड करने पर मालवेयर का खतरा बना रहता है। गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना ज्यादा सेफ रहता है। मगर, कई बार नुकसान पहुंचाने वाले ऐप्स गूगल की सिक्योरिटी में सेंध लगाकर प्ले स्टोर पर भी अपनी जगह बना लेते हैं। Also Read - Google News को करें पर्सनलाइज, इस तरह आसानी से बदलें भाषा और थीम

हाल ही में इसी तरह का मामला सामने आया है, जहां गूगल प्ले स्टोर पर 8 मालवेयर ऐप्स मिले। खबर के मुताबिक, Autolycos नाम का मालवेयर पॉपुलर ऐप्स में छिपा हुआ था। एंड्रॉइड यूजर्स ने इन ऐप्स को 30 लाख बार डाउनलोड किया है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Google Play Store से गायब हुआ Permission सेक्शन, जानें क्या होगा इसका असर

फ्रेंच सिक्योरिटी रिसर्चर Maxime Ingrao ने बताया कि इन्होंने गूगल प्ले स्टोर पर 8 मालवेयर ऐप्स की पहचान की है। इन्होंने बताया कि इन ऐप में एक नए तरह का मालवेयर छिपा हुआ है, जो यूजर्स को प्रीमियम सर्विसेज के लिए सब्सक्राइब कराता है। इन्होंने इस मालवेयर को Autolycos नाम दिया है। Also Read - Google Search में आया नया फीचर, अब नए अंदाज में मिलेगी सेलिब्रिटी की जानकारी

Found new family of malware that subscribe to premium services 👀

8 applications since June 2021, 2 apps always in Play Store, +3M installs 💀💀

No webview like #Joker but only http requests

Let’s call it #Autolycos 👾#Android #Malware #Evina pic.twitter.com/SgTfrAOn6H

— Maxime Ingrao (@IngraoMaxime) July 13, 2022