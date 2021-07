Google खत्म कर रहा है APK फाइल, क्या अब साइड-लोड नहीं हो पाएंगे एंड्रॉइड ऐप?

Android फोन पर ऐप्लिकेशन का फॉर्मैट हमेशा से ही APK रहा है। चाहे आप किसी third-party स्टोर से ऐप डाउनलोड करें या गूगल प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करें, हर जगह APK फाइल ही मिलती है। मगर अब यह बहुत जल्द बदलने वाला है। गूगल अब प्ले स्टोर से APK फाइल को हटा रहा है। इसकी जगह अब Android App Bundles या AAB फॉर्मैट ले लेगा। Also Read - Google SMS ऐप में आई अपडेट, अपने आप डिलीट हो जाएंगे पुराने OTP मैसेज

APK की जगह आएगा AAB फॉर्मैट

अगले महीने, यानी अगस्त 2021 से डेवलपर्स के लिए यह जरूरी हो जाएगा कि वो गूगल प्ले स्टोर पर AAB फॉर्मैट में अपने ऐप को सब्मिट करें। यह फॉर्मैट सबसे पहले 2018 में लाया गया था। यह ऐप के साइज को कम रखता है और ऐप्लिकेशन के दूसरे बहुत से पहलुओं को कंट्रोल करना आसान बना देता है।

गूगल प्ले स्टोर और थर्ड-पार्टी ऐप स्टोर पर एंड्रॉइड ऐप अभी APK फाइल ही पड़े हुए हैं। मगर प्ले स्टोर पर इस वक्त कई सारे ऐप AAB फॉर्मैट में भी मौजूद हैं। इसका मतलब एंड्रॉइड डिवाइस इस वक्त APK और AAB दोनों फॉर्मैट सपोर्ट कर रहे हैं।

क्या साइड-लोड हो पाएंगे APK ऐप?

गूगल ने प्ले स्टोर पर ऐप के नए फाइल फॉर्मैट का ऐलान तो कर दिया है मगर यह नहीं कहा है कि पुराने APK ऐप खारिज हो जाएंगे। इसका मतलब अगस्त से प्ले स्टोर पर लिस्टिंग के लिए गूगल AAB फाइल ऐक्सेप्ट करेगा मगर जो APK फाइल स्टोर पर पहले से पड़े हैं वो शायद ऐसे ही काम करते रहें।

अगर गूगल अपने प्ले स्टोर से APK फाइल को खारिज भी कर देता है तब भी फोन पर थर्ड-पार्टी स्टोर से APK फाइल साइड-लोड हो सकती हैं। ये तब बंद होगा जब गूगल अपने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही APK फाइल का सपोर्ट खत्म कर दे। मगर ऐसा होने में शायद अभी बहुत टाइम है।