Google Play Store के लिए आज से डेटा सेफ्टी (Data Safety) फीचर रोल आउट हो गया है। Apple के प्राइवेसी न्यूट्रिशन लेबल की तरह ही गूगल ने भी एंड्रॉइड डिवाइसेज के लिए यह डेटा सेफ्टी फीचर रिलीज किया है। इसमें अब प्ले स्टोर पर देखा जा सकेगा कि कौन का ऐप डेवलपर यूजर की कौन सी निजी जानकारियां कलेक्ट कर रहा है।

गूगल ने सभी ऐप डेवलपर्स के लिए डेटा सेफ्टी सेक्शन को 20 जुलाई 2022 तक पूरा करने के लिए कहा है। जिन ऐप्स के लिए अभी आपको डेटा सेफ्टी सेक्शन (Data Safety Section) नहीं दिखाई दे रहा है, वो आने वाले कुछ सप्ताह में दिखने लगेगा।

इसके अलावा गूगल ने ऐप डेवलपर्स को यह भी निर्देश दिया है कि अगर ऐप के फंक्शन में कभी कोई बदलाव किया जाता है, तो उसे भी डेटा सेफ्टी सेक्शन में अपडेट करना पड़ेगा, ताकि यूजर्स को ऐप के बदलाव के बारे में पता चल सके।

क्या है Google का नया डेटा सेफ्टी सेक्शन?

गूगल का डेटा सेफ्टी सेक्शन यूजर्स को बताएगा कि-

डेवलपर्स उनका कौन सा डेटा किस उदेश्य से ले रहे हैं?

क्या डेवलपर्स यूजर डेटा को किसी थर्ड पार्टी को भी शेयर कर रहे हैं?

ऐप की सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन यानी डेटा भेजने में एनक्रिप्शन का इस्तेमाल हुआ है या नहीं?

क्या यूजर अपने निजी डेटा को डिलीट करने के लिए कह सकते हैं?

गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद ऐप क्या गूगल की सिक्योरिटी पॉलिसी को क्वालिफाई करते हैं या नहीं?

क्या डेवलपर ने ऐप की सिक्योरिटी प्रैक्टिस ग्लोबल स्टैंडर्ड के तरज पर रखी है या नहीं?

गूगल ने क्या कहा?

Google ने अपने ब्लॉग पोस्ट में लिखा, “यूजर्स ये जानना चाहते हैं कि उनका डेटा किस उद्देश्य से कलेक्ट किया जा रहा है और कहीं डेवलपर्स यूजर डेटा को थर्ड पार्टी के साथ शेयर तो नहीं कर रहे हैं? इसके अलावा, यूजर्स यह भी समझना चाहते हैं कि ऐप डाउनलोड होने के बाद ऐप डेवलपर यूजर्स डेटा को कैसे सुरक्षित कर रहे हैं। इसलिए हमने डेटा सुरक्षा सेक्शन को डिजाइन किया है ताकि डेवलपर्स स्पष्ट रूप से यह बता सकें कि कौन सा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और किस उद्देश्य से इसका यूज किया जा रहा है?”

गूगल ने Android 12 के साथ प्राइवेसी फीचर में कई तरह के प्रभावी बदलाव की घोषणा की थी। गूगल प्ले स्टोर के लिए लाया गया यह नया डेटा सेफ्टी सेक्शन भी यूजर डेटा प्राइवेसी को और बेहतर करने की दिशा में एक कदम है। एंड्रॉइड 12 यूजर्स को स्मार्टफोन के टॉप में ऐप द्वारा कैमरा और माइक यूज होने पर एक इंडिकेटर दिखता है, जो बताता है कि डिवाइस यूजर के कैमरा और माइक का इस्तेमाल कर रहा है या नहीं।