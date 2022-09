Google ने IT Rules 2021 के तहत जुलाई 2022 में भारतीय यूजर्स द्वारा की गई शिकायतों और उसके निपटारे का डेटा शेयर किया है। नए आईटी नियम के मुताबिक, शेयर की गई जानकारी में गूगल ने बताया कि कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म से करीब 7 लाख भद्दे कंटेंट्स हटाए हैं। साथ ही, जुलाई में गूगल को सबसे ज्यादा 37,173 शिकायतें मिली हैं, जो जून 2022 में मिली शिकायतों के मुकाबले 13.6 प्रतिशत ज्यादा है। जुलाई में गूगल के अब तक सबसे ज्यादा यूजर कंप्लेन (शिकायतें) मिली हैं। IT Rules 2021 के मुताबिक, बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां और सोशल मीडिया कंपनियां, जिनका यूजर बेस 5 मिलियन यानी 50 लाख से ज्यादा है, उन्हें हर महीने कम्प्लायेंस रिपोर्ट पब्लिश करनी होती है। जुलाई में गूगल को सबसे ज्यादा शिकायतें मिली हैं और कंपनी ने सबसे ज्यादा भद्दे कंटेंट्स भी इसी महीने प्लेटफॉर्म से हटाए हैं। Also Read - Google Hangouts की जगह अब यूजर्स को मिलेगी Google Chat की सुविधा, जानें डिटेल

7 लाख भद्दे कंटेंट्स किए डिलीट

गूगल ने अपने कम्प्लायेंस रिपोर्ट में बताया कि कंपनी ने यूजर की शिकायतों के आधार पर प्लेटफॉर्म से 6,89,457 गंदे कंटेंट्स हटाए हैं। जून में कंपनी ने 5,51,800 गंदे कंटेंट्स प्लेटफॉर्म से हटाए थे। जुलाई में कंपनी द्वारा जून के मुकाबले 7.6 प्रतिशत ज्यादा कंटेंट्स पर ऐक्शन लिया गया है।

Google को भारतीय यूजर्स द्वारा मिली शिकायतों में सबसे ज्यादा कॉपीराइट के उल्लंघन की शिकायतें थीं। टेक कंपनी को जुलाई में भारतीय यूजर्स द्वारा 35,341 शिकायतें मिली हैं। वहीं, अन्य कैटेगरी में ट्रेडमार्क उल्लंघन, कोर्ट ऑर्डर, ग्राफिक सेक्सुअल कंटेंट आदि की शिकायतें शामिल हैं। गूगल के डिजाइन मैकेनिज्म के द्वारा थर्ड पार्टी कंटेंट से संबंधित 37,173 शिकायतें मिली हैं, जिन्हें इंडिविजुअल यूजर ने दर्ज कराई हैं। गूगल ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि कई शिकायतें इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स से संबंधित थे।

हानिकारक कंटेंट का ऑटोमैटिक लग रहा पता

गूगल ने कहा कि यूजर द्वारा रिपोर्ट किए गए कंटेंट्स के अलावा हम हार्मफुल कंटेंट यानी हानिकारक कंटेंट का पता लगाने के लिए कई तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जो ऑटोमैटिकली कंटेंट को डिटेक्ट करके उसे प्लेटफॉर्म से हटा देते हैं। इनमें से खास तौर पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिव कंटेंट के लिए हम इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं।

Google के अलावा अन्य टेक्नोलॉजी कंपनियां जैसे कि Meta, Twitter आदि ने भी IT Rules 2021 के तहत जुलाई महीने की कम्प्लायेंस रिपोर्ट रिलीज की है। इन कंपनियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भी कई यूजर अकाउंट्स और कंटेंट्स के खिलाफ ऐक्शन लिया है।