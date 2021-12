अब सस्ते फोन के लिए रिलीज हुआ Android 12 Go Edition, जानें क्या है खास?

Google ने दो महीने पहले अपने लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम Android 12 का बिल्ड रोल आउट किया था। अब कंपनी ने Android 12 Go Edition को रिलीज किया है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम खास तौर पर एंट्री लेवल स्मार्टफोन के लिए लाया गया है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अगले साल की शुरुआत में बजट फोन के लिए रोल आउट किया गया है। कंपनी का दावा है कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम पिछले Android 11 Go Edition के मुकाबले 30 प्रतिशत बेहतर परफॉर्म करेगा। Also Read - Realme GT 2 Pro होगा कंपनी का पहला प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन, मिलेंगे ये धांसू स्पेसिफिकेशन

परफॉर्मेंस होगी बेहतर

Android 12 Go Edition में यूजर को ऐप ओपन करने से लेकर एनिमेशन आदि में स्मूद एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके अलावा जब यूजर अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे तो ऐप अपने आप स्लीप मोड में चले जाएंगे। इसके अलावा नए ऑपरेटिंग सिस्टम में एक और जबरदस्त फीचर मिलेगा, जिसमें यूजर अगर अपने फोन से किसी फाइल को डिलीट करेंगे तो उसे 30 दिनों के अंदर में रिस्टोर भी कर सकेंगे।यही नहीं, मल्टीटास्किंग मैन्यु में टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने का विकल्प मिलेगा।

प्राइवेसी होगी इंप्रूव्ड

Android 12 की तरह ही इसके Go Edition में भी स्मार्टफोन की प्राइवेसी पर फोकस किया गया है। परफॉर्मेंस के बाद यूजर को इसमें पहले के मुकाबले बेहतर प्राइवेसी फीचर मिलेंगे। इसमें यूजर के पास यह विकल्प रहेगा कि उसके किस ऐप को कौन सा परमिशन दिया है, वह देख सके। साथ ही, एप्लिकेशन को दिए गए परमिशन को हटाना है या नहीं यह भी यूजर के हाथ में रहेगा। यही नहीं, प्राइवेसी को और सुदृढ बनाने के लिए यूजर के पास माइक्रोफोन और कैमरे के एक्सेस वाले ऐप्स को ट्रैक करने का भी विकल्प मिलेगा। यह प्राइवेसी फीचर यूजर को फोन के स्टेटस बार में दिखेगा।

लोकेशन एक्सेस पर लगेगी रोक

Android 12 Go Edition में ऐप द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले लोकेशन को एक्सेस को भी रोकने का विकल्प मिलेगा। अगर, कोई यूजर अपने फोन को किसी और यूजर को इस्तेमाल करने के लिए देना चाहते हैं तो उनके लिए गेस्ट अकाउंट क्रिएट करने का विकल्प भी लॉक स्क्रीन पर मिलेगा। Android 12 Go Edition में नए अपग्रेड मिलने पर यह अपने आप फोन को ऑटोमैटिकली रीसेट कर देगा।

किस फोन के लिए सबसे पहले होगा रोल आउट?

Android 12 Go Edition किस स्मार्टफोन के लिए सबसे पहले रोल आउट किया जाएगा, यह अभी घोषणा नहीं की गई है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि Android 12 Go Edition को 2022 की शुरुआत में स्मार्टफोन के लिए रोल आउट किया जाएगा। Android Go Edition फिलहाल 200 मिलियन (20 करोड़) से ज्यादा डिवाइसेज में इस्तेमाल हो रहा है, जिन्हें यह फायदा मिलेगा।